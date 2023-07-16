«فارما أوفرسيز»: نمو المبيعات بنسبة 60% خلال أول 6 شهور من 2023

قال أحمد سعيد، القطاع التجاري في «فارما أوفرسيز» المتخصصة في توزيع الدواء بالسوق المصري إن الشركة سجلت نموًا في المبيعات بنسبة حوالي 60% خلال أول 6 شهور من العام الحالي، في حين أن معدل نمو السوق بالكامل 15% تقريبا.



وأضاف «سعيد» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن معدلات النمو تصل إلي الضعف من أقرب منافس لفارما أوفرسيز في السوق المصرية، مؤكدًا الاستمرار في العمل على تلبية احتياجات العملاء بأفضل شكل ممكن.



وأكد أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير خدمات عالية الجودة لهم، مع الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة في توزيع الدواء، والحرص على توفير أكبر قدر من القنوات للاتصال مع شرائح العملاء المختلفة.



ولفت إلى تقديم أول تطبيق ومنصة إلكترونية لعمل الطلبيات لكافة الصيدليات، والمخازن والسلاسل، بالإضافة إلى المستشفيات والجهات الحكومية؛ وذلك لتسهيل عملية التواصل والتفاعل مع العملاء بأسرع وقت ممكن.



وأكد سعي الشركة لزيادة نطاق خدماتها وتحسينها، وتدشين المزيد من الفروع لخدمة عدد أكبر من السادة الصيادلة، وانتظام سلاسل التوريد، وتوفير الأدوية بكافة المحافظات.

حصة «فارما أوفرسيز» زادت بنسبة تصل لـ 100٪؜ في بعض الشركات المُنتجة



وأشار «سعيد» إلي أن احتساب أرقام ونسب المبيعات في الصيدليات أو المخازن بشكل دوري شهريًا يتم عبر شركة الإحصائيات «IQVIA» المُتخصصة في بيانات سوق الدواء بكل دول العالم، مؤكدًا أن حصة «فارما أوفرسيز» زادت بنسبة تصل لـ 100٪؜ في بعض الشركات المُنتجة، خلال أول 6 شهور من العام الحالي. وانعكس على معدلات المبيعات لتتصدر فارما أوفرسيز سوق توزيع الدواء في مصر شهر مايو الماضي حسب آخر إحصائية لشركة «IQVIA».



وأضاف، أن الشركة تملك اكثر من 50 فرعًا تغطي كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 4 مخازن رئيسية، الأول في مصر الجديدة ويغطي احتياجات القاهرة، والثاني في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لتلبية احتياجات الجيزة وشمال الصعيد، ومخزن العامرية بمحافظة الإسكندرية، والأخير بمحافظة المنيا لتلبية احتياجات محافظات وسط وجنوب الصعيد، موضحًا أن الأربعة مخازن الرئيسية تغذي 44 مخزنًا فرعيًا للشركة بالكميات المطلوبة لتضمن استمرار سلاسل الإمداد لكافة المحافظات بكل الأصناف دون وجود أي نواقص، لتبدأ المرحلة الأخيرة لتوزيع الدواء من المخازن الفرعية إلى الصيدليات حسب الطلبيات الخاصة واحتياج كل صيدلية.