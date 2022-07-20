أطلقت شركة «فارما أوفرسيز» فيلمًا وثائقيًا بعنوان «الرحلة» ليسجل تاريخ أول شركة توزيع للدواء في السوق المصرية،

والرحلة بدأها الدكتور الرحل أحمد حافظ جزارين، إذ أسس شركة «فارما أوفرسيز» لتكون أول شركة توزيع دواء خاصة في مصر عام 1995 بالشكل المعروف عالميًا.

«فارما أوفرسيز» تطلق فيلمًا وثائقيًا بعنوان «الرحلة»

وأكدت الشركة، في بيان أن إطلاق الفيلم الوثائقي يأتي بمناسبة ميلاد الدكتور أحمد حافظ جزارين.

بدأ الدكتور أحمد جزارين الرحلة من محافظة الإسكندرية، ويوثق الفيلم شهادات مع أفراد أسرته، وعدد من العامليين، والأصدقاء والمسؤولين فى سوق الدواء.

يبدأ الفيلم بمقتطفات عن نشأته، ودراسته، كما يوضح علاقته بأفراد أسرته، وكيف أثر ذلك على إدارته للشركة فيما بعد، وصولًا إلى المناصب التى تقلدها وشغفه بمهنة الصيدلة.

كما يسجل الفيلم تطور الحلم من مجرد فكرة إلى التنفيذ ، والطفرة التى أحدثتها فى سوق الدواء في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى عرض الشركات الشقيقة لها: بوصلة، إيبس فارما، ماجيك فارما MLSلجميع خدمات النقل والصيانة، فارما أوفرسيز للاستيراد والتصدير .

الفيلم يوثق التحول الكبير لشركة « فارما أوفرسيز»

ويتطرق الفيلم إلى التحول الكبير للشركة ، ويوثق نجاحها على مدار أكثر من ربع قرن في كيفية مواجهة الأزمات.

كما يبين الفيلم تطور استخدام التكنولوجيا في الشركة؛ لتحدث نقلة نوعية في سوق توزيع الدواء بأكمله، وصولًا إلى أن تصبح إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات المتكاملة للسادة الصيادلة و الموردين ليصيح شعارها «مستقبل توزيع الدواء».

يذكر أنَّ أول فرع لشركة «فارما أوفرسيز» كان في حي ميامى بمحافظة الإسكندرية، وتوسعت وانتشرت فروع الشركة في باقى أرجاء الجمهورية وصولًا لمحافظة أسوان عام 2019.

وحصد «جزارين» العديد من الجوائز والتكريمات الفردية خلال رحلته، أبرزها من جامعتي الأسكندرية، وفاروس، ونقابة الصيادلة أكثر من مرة لما له من أنشطة مجتمعية بجانب العديد من الجوائز الأخرى الخاصة بالشركة.

ورصد برومو الفيلم، سر نجاح «جزارين»، ومدى تأثيره في سوق الدواء المصرى، و دوره تجاه المهنة وسوق الدواء بشكل عام، في إطار حرصه على قيام شركة « فارما أوفرسيز» بدورها كشركة رائدة في السوق المصرى تجاه المجتمع وكذلك بناء العلاقات العميقة مع الموردين؛ لتوفير الدواء للمريض المصري.

ومن المقرر عرض الفيلم على القنوات الإلكترونية للشركة فى الفترة القادمة على أجزاء مختلفة للسماح لأكبر عدد من المتابعين بمشاهدة الفيلم إذ بدأت الشركة فى عرض البرومو الترويجي لفيلم «الرحلة».