«فارما أوفرسيز» تطلق برنامجا للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أعلنت شركة فارما أوفرسيز عن توفر فرصة التدريب الصيفي للطلاب هذا العام، في الكليات العملية أو النظرية الذين يبحثون عن فرص تدريبية لتحسين مهاراتهم، واكتساب الخبرة في هذا المجال.



وتتوفر فرص التدريب للطلبة الراغبين في التدريب للسنوات الدراسية الجامعية ويمكن أن يكون التدريب جزءًا من متطلبات الجامعة للتخرج أو كتدريب صيفي إضافي أو كليهما.

فارما أوفرسيز من أكبر الداعمين لتوفير خبرات العمل المبكرة



قال الدكتور سامح همام ، رئيس قطاع الموارد البشرية، إن شركة فارما أوفرسيز تعتبر من أكبر الداعمين لتوفير خبرات العمل المبكرة، إذ تؤمن الشركة بأهميتها في تحفيز الطلاب على الإنخراط بوظائف في صناعة مهمة في مصر، مثل الدواء.



وأوضح “همام” أن برنامج التدريب الصيفي يعد إحدى مبادرات شركة فارما أوفرسيز المتعددة لدعم الشباب المصري لاكتساب خبرات عملية قيمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل واحتياجاته.



وأضاف أن التدريب الصيفي هذا العام مختلفا عن السنوات السابقة خاصة أنه برعاية أكاديمية “بوصلة” التي ستقدم محتوى تدريبي متخصص بالتعاون مع خبراء فى المجال بإستخدام أحدث التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة .

استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي ستوفر بيئة تدريبية متكاملة



وتابع: كما سيتم استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي ستوفر بيئة تدريبية متكاملة، حيث يهدف التدريب هذا العام إلى تمكين المتدربين من تعلم التقنيات والآليات المتبعة في عملية التوزيع، والإجراءات المتبعة بدء من وصول الدواء من الشركات المصنعة إلى أن يصل إلى الصيدلي من دون الحاجة إلى الخروج على أرض الواقع.



من جانبه قال الدكتور شريف رأفت المدير التنفيذي لأكاديمية “بوصلة”، إن شركة “فارما أوفرسيز” تسعى لتوفير فرص تدريب مميزة وعالية الجودة لذلك تم التعاون مع أكاديمية بوصلة والتي بدورها ستقدم محتوى تدريبي متخصص بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية للطلبة بالتعاون مع أبرز شركات القطاع الدوائي المرموقة في مصر مما يدعم فرصهم في الحصول على فرص عمل في هذه الشركات بعد التخرج.



الجدير بالذكر أن شركة “فارما أوفرسيز” أول شركة توزيع دواء تقدم برنامج التدريب الصيفي منذ عام 2019، واستقبل البرنامج نحو 800 طالباً في عام 2021 وجاء ذلك استكمالا لرؤية الدكتور أحمد جزارين مؤسس شركة فارما أوفرسيز و إهتمامه بالتدريب والتعليم المستمر الذي حرص على حضور أول تدريب صيفي بالشركة وإلقاءه محاضرة للطلبة .