«فارما أوفرسيز» تطلق أول منصة رقمية في سوق توزيع الدواء

أطلقت شركة فارما أوفرسيز أول منصة رقمية فى سوق توزيع الدواء «Pharma e-market»، وهو متجر إلكتروني يمكن العملاء من الصيادلة إجراء أكثر من معاملة من خلاله.

وقال الدكتور مهاب جزارين، رئيس مجلس إدارة الشركة: “رؤيتنا هي بناء تجربة عملاء شاملة تدمج جميع نقاط الاتصال المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت لتسمح لنا بالتطور من استراتيجية متعددة القنوات إلى استراتيجية شاملة لنتمكن أن نكون الشركة الرائدة فى مجال توزيع الدواء فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضاف الدكتور محمد جزارين المدير التنفيذى للشركة قائلا: “تبدأ رحلة العميل من الصيدلية بدء من عمل الطلبيات من خلال المندوب أو الخدمة الهاتفية إلى متابعة العروض والأصناف الجديدة، و تأكيد الطلبيات، ومتابعتها ومراجعة المطالبات والمسحوبات، وتنتهى بمتابعة المرتجعات والإكسباير، علاوة على ذلك، التعامل مع أكثر من صانعى قرار.

وأوضح أن منصة فارما أوفرسيز الرقمية « Pharma e-market » اختصرت رحلة قد تستمر لوقت أطول تتضمن العديد من المراحل إلى قناة تواصل شاملة لجميع هذه الإجراءت فقط فى مدة قد تستغرق بضع دقائق، إضافة إلى تسهيل عملية البحث من خلال الموسوعة العلمية شاملة للأدوية لضمان توافر المعلومات”.

وأكد أن الصيدلى يأتي علي رأس أولويات فارما أوفرسيز لذلك تعد المنصة الرقمية «Pharma e-market» طريقة أخرى لإقامة علاقة طويلة الأمد مع عملائنا ليس فقط بتعزيز تجربة العملاء وتسهيل طلبات الشراء عبر الإنترنت، ولكن أيضًا للاستمتاع بالعروض الترويجية الحصرية عبر المنصة الرقمية.



