«فارما أوفرسيز»: %18 حصتنا من سوق توزيع الأدوية فى مصر

قال الدكتور مينا زكريا، مدير التسويق فى شركة «فارما أوفرسيز» إن حصة الشركة %18 من سوق توزيع الأدوية فى مصر، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن آلية احتساب حصة شركات التوزيع تتم عبر تقسيم محافظات الجمهورية إلى 148 منطقة بيعية، مشيرًا إلى جمع البيانات عبر شركة الإحصائيات « أى كيوفيا IQVIA» المُتخصصة فى سوق الدواء بكل دول العالم.

وأشار إلى أن الأرقام تجمع نسب البيع سواء فى الصيدليات أو المخازن بشكل دورى شهريًا، لافتًا إلى تنظيم «فارما أوفرسيز» حسابات الصيدليات بشكل مختلف عن شركات التوزيع الأخرى، إذ يتم إعداد الحساب الختامى فى منتصف الشهر لأغلب العملاء.

وأوضح أن سياسة الشركة تتيح للصيدلى دفع مصروفات الصيدلية، مثل الرواتب والإيجار وبعد ذلك حساب شركة التوزيع، لتخفيف الضغوط عن الصيدليات، وتجنب تسديد كل الالتزامات فى وقت واحد.

وأكد «زكريا» استفادة شركات توزيع الدواء من الأرقام كمؤشرات للتعرف على المناطق البيعية الأكثر والأقل لنسب التوزيع لتعزيز فرص الشركة فى التوسع والتعرف على احتياجات العملاء من كل الشرائح سواء فى السلاسل أو صيدليات التجزئة.

وحول آلية توزيع الدواء من خلال شركات متخصصة، أوضح «زكريا» أن تكلفة التوزيع من خلال شركات الإنتاج مُكلفة للغاية، إذ يجب أن تملك شركة إنتاج الدواء مقرا ومخزنا رئيسيا مُجهزا على الأقل فى كل محافظة، إضافة إلى أسطول نقل كبير يسمح بتلبية احتياجات العملاء فى كل المناطق البيعية، فضلًا عن التجهيزات اللوجستية وفريق الحسابات للتعامل مع الصيدليات المختلفة، موضحًا أن سوق التوزيع مختلفة على مستوى تجهيز المخازن والعملاء.

وقال إن «فارما أوفرسيز» تملك 50 فرعًا تغطى كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى 4 مخازن رئيسية، الأول فى مصر الجديدة، ويغطى احتياجات القاهرة، والثانى فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لتلبية احتياجات الجيزة وشمال الصعيد، ومخزن العامرية بمحافظة الإسكندرية، والأخير بالمنيا لتلبية احتياجات محافظات وسط وجنوب الصعيد.

وأوضح أن المخازن الأربعة الرئيسية تغذى 44 مخزنًا فرعيًا للشركة بالكميات المطلوبة، لتضمن استمرار سلاسل الإمداد لجميع المحافظات بكل الأصناف دون وجود أى نواقص، لتبدأ المرحلة الأخيرة لتوزيع الدواء من المخازن الفرعية إلى الصيدليات حسب الطلبيات الخاصة واحتياج كل صيدلية.