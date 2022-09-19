«فاركو»: نحرص على تعميق صناعة الأدوية ومواجهة خطر مقاومة المضادات الحيوية

أعلنت شركة فاركو عن انطلاق التركيز الجديد من دواء كلافيموكس 642 مجم شراب، جاء ذلك خلال الفعالية التي أقامتها فاركو بمتحف الحضارة، بحضور الدكتور خالد خليل المدير العام لشركة فاركو للأدوية ونخبة من كبار أطباء الأطفال وتخصصات الأنف والأذن والحنجرة.

وأكدت فاركو خلال الاحتفال توافر الدواء بتركيزه الجديد، لدى موزعي الدواء المعتمدين وجميع الصيدليات الخاصة والأهلية والمستشفيات الخاصة والحكومية مما يلبي رغبة المريض المصري فى توفر هذا الدواء بكفاءة عالية وسعر مناسب للجميع، حيث يصل معدل الإنتاج السنوي لمجموعة المضادات الحيوية كلافيموكس إلى 9 ملايين عبوة سنويًا ويحتوي على 4 تركيزات عالية الكفاءة ليتناسب مع جميع الأعمار.

من جانبه، قال الدكتور خالد خليل المدير العام لشركة فاركو للأدوية، إن إقبال الشركة على انتاج هذا التركيز الجديد، يأتي في الوقت الذي يقبل فيه العالم على تحدي جديد يتعلق بازدياد خطر مقاومه البكتيريا للمضادات الحيوية، ولم يتم اكتشاف وتطوير إلا عدد قليل جدا من المضادات الحيوية منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو ما دفع فاركو الرائدة صناعة الدواء فى مصر والشرق الاوسط لإطلاق التركيز الجديد من كلافيموكس.

فاركو تحرص على تطوير الإنتاج المحلى بما يتماشى مع توجهات واستراتيجيات الدولة

وأضاف «خليل» أن فاركو تحرص على تطوير الإنتاج المحلى بما يتماشى مع توجهات واستراتيجيات الدولة فى توفير خامات دواء محلية والحد من الخامات المستوردة.

موضحاً أن الدواء الجديد يعتبر بمثابة تحدي كبير بالنسبة للشركة التي ساهمت فى تطوير إنتاج المضادات الحيوية بأعلى مستوى لتوفير كل ما يحتاجه المريض المصرى من مختلف الأعمار، خاصة وأن صناعة الأدوية محليًا تشهد نموًا سريعًا فى ظل المنافسة العالمية.

وتعد شركة فاركو من أبرز شركات الأدوية اعتمادًا على الإنتاج المحلى وتوطين صناعة الأدوية كما تمتلك شركة فاركو B التى تنتج أجود الأدوية والمضادات الحيوية مصانع مجهزة على أعلى مستوى لصناعة المضادات والأدوية الحيوية.

وينتمي دواء كلافيموكس بتركيز 642 مجم شراب معلق لمجموعة البنسيلينات واسعة المجال المركبة لعلاج الميكروبات المسببة لأمراض التهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي البكتيري فى الأطفال من سن 3 شهور. بناء على رغبة الأطباء بتوفير هذا التركيز للعقار المعروف والذي بطرحه يتم استكمال كامل تركيزات المضاد الحيوي (كلافيموكس واسع المجال)، وهو النوع من المضادات الحيوية التي قامت فاركو بتنفيذه منذ 2018 ليتناسب مع جميع الأعمار، كما أطلقت التركيز الجديد عالى الطلب فى السوق المحلى مما يلبى رغبة المريض المصرى فى توفير هذا الدواء بكفاءة عالية وسعر مناسب للجميع، وحرصت فاركو على اتباع القواعد الارشادية العالمية فى التعامل مع المضادات الحيوية والحد من الاستخدام الشائع والخاطئ لها.

حضر المؤتمر كل من، الدكتور جمال سامي أستاذ علوم الاطفال و حديثى الولادة، كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور ثروت دراز أستاذ علوم الاطفال و حديثى الولادة، كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور محمد السيد هاشم أستاذ واستشارى طب الاطفال وحديثي الولاده، كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد بدر استاذ واستاري طب الاطفال والكلي وحديثي الولادة-كلية طب جامعة القاهرة.