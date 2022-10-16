«فاركو» للأدوية تحقق مبيعات 5.5 مليار جنيه في السوق المصرية خلال 2021

حققت شركة «فاركو» للأدوية مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه، خلال عام 2021 في سوق الدواء المصرية، وكشف شرين حلمي، رئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية المصرية، عن بدء العمل فوراً في إنشاء مدينة دوائية في السعودية، بالمدينة المنورة على هامش توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن تنتج المدينة العديد من المنتجات الدوائية والعقاقير المختلف، بالإضافة إلى اللقاحات، مضيفا أنه خلال العامين القادمين ستكون خطوط الإنتاج قيد العمل.

وقال الدكتور خالد خليل مدير «فاركو للأدوية»، إنَّ شركته بدأت العمل في إنشاء مصنع للأدوية والمنتجات الحيوية المستقبلية بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف «خليل» – في تصريحات سابقة لـ «المال» – سيبدأ إنتاج المصنع رسميًا بعد انتهاء جميع الإنشاءات والموافقات الرسمية من الجهات المختصة، مفضلًا تأجيل الإعلان عن القيمة الرسمية لاستثمارات المصنع في الوقت الحالي.

وأشار «خليل» إلى إنتاج 80% من احتياجات سوق الدواء المصرية بالمصانع المصرية، مؤكدًا تطور قدرة الصناعة الدوائية وتوفر الخبرات والإمكانيات لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وأوضح قدرة المصانع المصرية على غزو أسواق جديدة وزيادة التصدير، من خلال العمل على خطة محددة، تضمن معرفة خطوات تسجيل الدواء في الدول الإفريقية والعربية، وإنشاء فرق دعاية على غرار الشركات الأجنبية للتعريف بإمكانيات الشركات والمصانع المصرية، وتسهيل إجراءات التصدير من الجهات ذات الصلة.

وحول زيادة أسعار الدولار، وتأثيره على منتجات الدواء في شركة فاركو، أوضح «خليل» أن الشركة تسعى في أغلب الأحيان لامتصاص زيادة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أنَّ الشركة تطلب من الحكومة زيادة الأسعار حال عدم القدرة على الإنتاج.