«فاركو للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «فاركو للأدوية» مبيعات في السوق المصري بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وووصلت مبيعات الشركة لـ 5.5 مليار جنيه، خلال عام 2021 في سوق الدواء المصرية، كما كشف شرين حلمي، رئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية المصرية، عن بدء العمل في إنشاء مدينة دوائية في السعودية، بالمدينة المنورة على هامش توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار.

احتفلت شركة فاركو بي العالمية للأدوية بمرور عام على إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية من مجموعة الـ كاربابينيم، وذلك ضمن احتفالية كبرى أقامتها الشركة في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو الدوائية، إن استراتيجية المجموعة تهدف إلى توطين صناعة الأدوية لتوفير الاحتياج المحلي منها خاصة المضادات الحيوية، ولذلك بدأت الشركة بإنتاج 25 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتمكنت حاليًا من إنتاج نفس الكمية خلال 10 أيام فقط حيث ينتج داخل المصانع 2.5 مليون عبوة دواء يوميًا.

وعبر أيضًا عن فخره بمرور عام على إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية واسعة المجال من مجموعة الـ كاربابينيم وهي ضرورية في علاج الحالات الحرجة يجب توافرها في جميع المستشفيات العامة والخاصة لأن عدم وجودها يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى.

وأضاف حلمي أن إنتاج هذه المضادات الحيوية بمصانع شركة فاركو بي ساهم في خفض سعر المنتج الدوائي بنسبة 40% مما يسهم في تأمين الاحتياجات المحلية من هذه الأدوية وتقليل الاعتماد على المستورد، وبالتالي خفض فاتورة الواردات وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي.

«فاركو» تسعى لإنتاج الأدوية وفقًا لقواعد جودة صارمة

كما أضاف الدكتور محمد شوقي المدير العام للمكاتب العلمية بشركة فاركو بي العالمية، أن استراتيجية الشركة تتمثل فى توفير احتياجات القطاع الطبي في مصر من الأدوية اللازمة، والسعي لإنتاجها محليًا وفقًا لقواعد جودة صارمة سواء محلية أو دولية.

وأعلنت الشركة إطلاق برنامج الإشراف على مضادات الميكروبات Antimicrobial Stewardship Program لأول مرة بالتعاون والشراكة مع المستشفى الإيطالي وذلك ضمن مبادرة شركة “فاركو بي العالمية” لترشيد استخدام المضادات الحيوية المستوردة والاستخدام الأمثل لها في مصر.