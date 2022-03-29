«فاركو»: جلسات مع جمعية الصدر والشعب الهوائية لدعم مرضى الالتهاب الرئوي

بدأت شركة فاركو بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية، فى عقد أولى الجلسات العلمية التى تخطط تنظيمها بشكل دورى مع قامة من كبار أطباء الصدر والشعب الهوائية في مصر؛ لمناقشة الرعاية الصحية لمرضى الالتهاب الرئوي في مصر، وذلك في إطار دعم مجموعة شركات “فاركو” للأدوية لجهود التعليم المستمر للأطباء، ونقل الخبرات إلى الكوادر الطبية الشابة.

وعقدت أولى الجلسات العلمية بحضور نخبة من أطباء الصدر في مصر، ضمت الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ود. طارق صفوت أستاذ أمراض الحساسية والصدر بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية، ود. جمال ربيع أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط. وناقشت الجلسة العلمية الأولى، الرعاية الصحية لمرضى الالتهاب الرئوي وتداول أسبابها وطرق علاجها الحديثة، طبقًا للقواعد الارشادية الطبية العالمية، في ظل انتشار الالتهاب بشكل كبير في ظل وجود فيروس كوفيد 19.

أشرف حاتم: تشابه الأعراض بين مرض الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا

وشرح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تشابه الأعراض بين مرض الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا المستجد، وكيفية التفرقة بينهما، وكذلك طرق العلاج المناسبة وكيفية اختيار الدواء المناسب لكل نوع من أنواع الالتهاب الرئوي، وحدد “حاتم” في كلمته كيفية استخدام المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات وطريقة الاستخدام الملائمة لكل حالة.

المضادات الحيوية ودواعى استعمالها

كما شارك في حضور الجلسة، الدكتور عصام جودة رئيس مؤتمر الجمعية المصرية للشعب الهوائية حيث ناقش كل ما يخص المضادات الحيوية ودواعى استعمالها مع كل من د.وجدي أمين مدير إدارة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أ.د أحمد يوسف رئيس قسم الأمراض الصدرية والمناظير بطب الإسكندرية، أ.د جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، د. تامر علي أستاذ طب عين شمس، وأ.د محمد حنتيرة، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بجامعة طنطا ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

الدكتور محمد شوقي: لا يجب المضادات الحيوية إلا من خلال روشتة طبية

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى المدير العام للمكاتب العلمية بشركة فاركو بي العالمية، إن الشركة أنتجت مضادات حيوية تستخدم لعلاج مرضى الرعاية المركزة نتيجة الالتهاب الرئوي مما يعطى الطبيب الفرصة في اختيار العلاج المناسب للمريض. أوضح “شوقي”، أن تصنيع المضادات الحيوية يستغرق وقتًا طويلًا، ولا يجب تناولها إلا من خلال روشتة طبية وترشيد استهلاكها، مطالبًا بضرورة وجود سياسة للمضادات الحيوية، كما طالب بوجود لجنة للمضادات الحيوية في كل مستشفى لتحديد حالة المرضى التي تستدعى حالتهم تناول المضاد الحيوي.

من جانبه أوضح الدكتور جمال ربيع أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط، كيفية تشخيص مريض الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع وآخر إحصائيات الارشادات العالمية لطرق العلاج منها، مشيرًا في هذا الصدد إلى كيفية استخدام مضادات حيوية تلائم حالة كل مريض مثل مادة السيفترياكسون أو السيفوبرازون سالباكتام، موجهًا الشكر لشركة فاركو بي لتوفيرها أنواع عديدة من المضادات الحيوية لتناسب مختلف حالات الالتهاب الرئوي.

الفرق بين مريض الالتهاب الرئوي الحاد والمكتسب

في نفس السياق عرض الدكتور طارق صفوت أستاذ أمراض الحساسية والصدر بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية، الفرق بين مريض الالتهاب الرئوي الحاد والمكتسب عن طريق المستشفى، وكيفية تطور كل حالة، وأحدث ما توصلت إليه الارشادات الطبية العالمية في علاج هذه الحالات منها متى يتم استخدام “مجموعة الكاربابينيم” من المضادات الحيوية التي تعمل على الخلية البكتيرية، فيقضى على البكتيريا نهائيًا.

ومن المقرر أن يتبع هذه الجلسات جلسات إخرى وأشكال تعاون مختلفة من ضمنهم تعاون شركة فاركو بي مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية، لحصول الأطباء المصريين على اعتماد المجلس الأوروبي في أمراض الرئة Hermes للمساعدة في تثقيف أطباء أمراض الرئة لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى.

والجدير بالذكر أن مصانع شركة “فاركو بي” تقوم بإنتاج أنواع من المضادات الحيوية المختلفة، علاوة على حرص الشركة على تقديم أفضل جودة دواء للمرضى بالإضافة إلى قدراتها التصنيعية لإنتاج ملايين الجرعات من المضادات الحيوية، بأسعار تناسب المواطن المصرى، حيث تحرص مجموعة شركات فاركو على توفير العقاقير الطبية ولديها أيضًا اتفاقيات مع هيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين.