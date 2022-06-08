«فاركو» تعقد شراكة مع «روساتوم» لإطلاق جيل جديد من الأدوية الإشعاعية

شارك الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية، في إحدى جلسات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول “صحة إفريقيا”، وناقشت الجلسة أمراض الكبد بعنوان “مشاركة النموذج المصري لالتهاب الكبد وفيروس سي” بحضور لفيف من أساتذة أمراض الجهاز الهضمي والكبد على رأسهم العالم “هارفي جيمس ألتر” الحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) للعام 2020، كما اشتهر بعمله الذي أدى إلى اكتشاف فيروس “التهاب الكبد سي”.

جاء ذلك على هامش رعاية مجموعة شركات فاركو للأدوية للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول “صحة إفريقيا”، وذلك بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (المنارة) بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة.

جهود الدولة من أجل القضاء على فيروس سي

وخلال كلمته، أشاد الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية، بتوجه وجهود الدولة من أجل القضاء على فيروس سي ورغبتها في علاج مليون مريض بالكبد سنويًا والكشف عن الأمراض غير السارية، مشيرًا إلى تبني مصر للتكنولوجية الإيطالية في إنتاج المكونات الصيدلانية النشطة API.

مصر تمتلك خريطة صحية متكاملة مكنتها من التطوير الملحوظ

وأشار حلمي، إلى أن الكم الهائل من البيانات التي تمتلكها مصر عن الأمراض المختلفة وليس أمراض الكبد وفيروس سي فحسب قد جعلت مصر تمتلك خريطة صحية متكاملة مكنتها من التطوير الملحوظ في القطاعات الصحية المختلفة بما في ذلك تطوير منظومة التأمين الصحي في مصر، لافتًا إلى ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس في مصر فقط بل مع كل الدول الأفريقية بما يحقق مصلحة المريض.

وعلى هامش المعرض، وقعت مجموعة شركات فاركو للأدوية -إحدى كبرى شركات الأدوية في مصر والشرق الأوسط- شراكة مع شركة روساتوم للرعاية الصحية؛ لإطلاق جيل جديد من الأدوية الإشعاعية في مصر وروسيا تعتمد على الجزيئات البيولوجية ذات آثار جانبية منخفضة، وستكون هذه الأدوية مخصصة لمرضى الأورام في المرحلتين الثالثة والرابعة.

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة فاركو للأدوية، على تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوية الحيوية للمرضى بأسعار منافسة، وجذب تكنولوجيا جديدة تنعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.