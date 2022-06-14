«فاركو» تطلق دواء «نوفوكوبال» لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر

أطلقت الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، إحدى شركات مجموعة فاركو للأدوية، دواء نوفوكوبال، وهو أول أقراص تحت اللسان تحتوي على فيتامين B12 من مادة الميثايل كوبالامين، لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر.

جاء ذلك خلال مؤتمر طبي، بحضور الدكتور شريف حافظ، أستاذ الباطنة والسكر جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ الباطنة والسكر جامعة القاهرة، والدكتور محمد رضا حلاوة أستاذ الباطنة والسكر جامعة عين شمس، أ.د/ يحيي غانم أستاذ الباطنة والسكر جامعة إسكندرية.

جانب من الحضور بالمؤتمر الطبي لشركة فاركو

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية مجموعة فاركو للأدوية، لتوفير أحدث المستحضرات الطبية والعلاجية للأمراض الأكثر شيوعًا بأسعار مناسبة، للتخفيف عن أعباء المرضى، وفي إطار دعم المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مرض السكري.

فاركو تتبنى إستراتيجية لتوفير أدوية لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا في مصر

قال الدكتور شيرين حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فاركو للأدوية، إن الشركة تتبنى إستراتيجية لتوفير أدوية لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا في مصر ومنها مرض السكر، والذي يعد من الأمراض الخطيرة التي تصيب الفئات الأكبر سنًّا،

وكذلك الأطفال والشباب لعدة أسباب؛ منها زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة، ولذا تقدم مجموعة متنوعة من الأدوية لعلاج مسببات مرض السكر والحماية من مضاعفاته حتى لا تؤثر على صحة المرضى.

وأشار حلمي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنجح مجموعة فاركو للأدوية في توفير أدوية لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا، إذ تمتلك المجموعة تجربة ناجحة في مكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي في مصر لتصبح خالية من المرض بعدما كانت من ضمن أعلى الدول إصابة به.

بديل لنقص فيتامين B12

ويستخدم دواء نوفوكوبال، كبديل لنقص فيتامين B12، لاحتوائه على مادة المثايل كوبلامين بتركيز 1000 مجم، ولذا يوصي به الأطباء لعلاج مرضى السكر، الذين يعانون نقصًا في فيتامين B12 نتيجة استخدام عقّار الميتفورمين أحد الأدوية الرئيسية في علاج السكر، مما يجعله هامًّا جدًّا في علاج مشاكل التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكرى وحمايتهم من مضاعفاته، ويتوافر الدواء بسعر 64 جنيهًا للعبوة تحتوي على 60 قرصًا تحت اللسان.

جدير بالذكر أن الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، هي إحدى شركات مجموعة فاركو للأدوية، والتي توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من مستحضرات فيتامين B12 بأشكال عديدة لتناسب جميع مرضي السكر؛ مثل ديبوفيت B12 حقن ونيوروفيت أقراص وحقن،

كما سبق للشركة إطلاق حملة “خطوة عزيزة” في بداية العام الحالي؛ للتوعية بمضاعفات مرض السكر مستهدفة الوصول لأكثر من 2000 طبيب باطني في أنحاء الجمهورية.