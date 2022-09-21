«فاركو» تبدأ إنشاء مصنع فى العاشر من رمضان

قال الدكتور خالد خليل مدير «فاركو للأدوية» إنَّ شركته بدأت العمل في إنشاء مصنع للأدوية والمنتجات الحيوية المستقبلية بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف «خليل» – في تصريحات خاصة لـ «المال» – سيبدأ إنتاج المصنع رسميًا بعد انتهاء كافة الإنشاءات والموافقات الرسمية من الجهات المختصة، مفضلًا تأجيل الإعلان عن القيمة الرسمية لاستثمارات المصنع في الوقت الحالي.

وأشار «خليل» إلى إنتاج 80% من احتياجات سوق الدواء المصري بالمصانع المصرية، مؤكدًا تطور قدرة الصناعة الدوائية وتوفر الخبرات والإمكانيات لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وأوضح قدرة المصانع المصرية على غزو أسواق جديدة وزيادة التصدير، من خلال العمل على خطة محددة، تضمن معرفة خطوات تسجيل الدواء في الدول الإفريقية والعربية، وإنشاء فرق دعاية على غرار الشركات الأجنبية للتعريف بإمكانيات الشركات والمصانع المصرية، وتسهيل إجراءات التصدير من الجهات ذات الصلة.

وحول زيادة أسعار الدولار، وتأثيره على منتجات الدواء في شركة فاركو، أوضح «خليل» أن الشركة تسعى في أغلب الأحيان لامتصاص زيادة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أنَّ الشركة تطلب من الحكومة زيادة الأسعار حال عدم القدرة على الإنتاج.

يذكر أن مجموعة «فاركو» المصرية للأدوية، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة العجلان السعودية في يونيو الماضي؛ لإنشاء مدينة لإنتاج الأدوية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، باستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دولار.

جاء التوقيع على هامش مؤتمر توقيع 14 مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص في مصر والسعودية، بلغت قيمتها الإجمالية (7.7 مليار دولار).

مبيعات شركة فاركو

وحققت شركة فاركو مبيعات خلال الفترة من يناير 2021 إلى الشهر نفسه عام 2022 بقيمة 3.209 مليار جنيه، بنسبة تراجع 4.5%، وحصة سوقية 3.6%، مقارنة بنفس الفترة قبل عام.