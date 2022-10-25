«فاركو بي»: إنتاج المضادات الحيوية بمصانعنا ساهم في خفض السعر بنسبة 40%

احتفلت شركة فاركو بي العالمية للأدوية بمرور عام على إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية من مجموعة الـ كاربابينيم، وذلك ضمن احتفالية كبرى أقامتها الشركة في المتحف القومي للحضارة المصرية.

جانب من احتفالية شركة فاركو



يتم إنتاج هذه المضادات الحيوية بمصنع شركة فاركو بى العالمية ببرج العرب الإسكندرية مما ساعد على تأمين الاحتياجات المحلية من هذه الأدوية وبنفس جودة وكفاءة المنتج المستورد، كما بلغت الحصة السوقية لشركة فاركو بنهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٢؛ ٢٢% ، من حجم الوحدات المستهلكة في مصر من مجموعة الـ كاربابينيم بعدما لاقت نجاحًا واسعًا عند تجربتها في كبرى المستشفيات وأظهرت فاعلية عالية لا تقل كفاءة عن مثيلها المستورد.

«حلمي»: استراتيجية «فاركو» تهدف إلى توطين صناعة الأدوية



وقال الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو الدوائية، إن استراتيجية المجموعة تهدف إلى توطين صناعة الأدوية لتوفير الاحتياج المحلي منها خاصة المضادات الحيوية، ولذلك بدأت الشركة بإنتاج 25 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتمكنت حاليًا من إنتاج نفس الكمية خلال 10 أيام فقط حيث ينتج داخل المصانع 2.5 مليون عبوة دواء يوميًا. وعبرأيضًا عن فخره بمرور عام على إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية واسعة المجال من مجموعة الـ كاربابينيم وهي ضرورية في علاج الحالات الحرجة يجب توافرها في جميع المستشفيات العامة والخاصة لأن عدم وجودها يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى.



وأضاف حلمي أن إنتاج هذه المضادات الحيوية بمصانع شركة فاركو بي ساهم في خفض سعر المنتج الدوائي بنسبة 40% مما يسهم في تأمين الاحتياجات المحلية من هذه الأدوية وتقليل الاعتماد على المستورد، وبالتالي خفض فاتورة الواردات وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي.

«تاج الدين»: المضادات الحيوية المنتجة محليًا تغطى احتياجات السوق



وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المضادات الحيوية التى تنتج محليًا فى المصانع والشركات المصرية بجودة وفعالية فائقة تغطى احتياجات السوق المحلى من حيث أنواع الأمراض المختلفة سواء التهابات الجهاز التنفسى، أو التهابات المسالك البولية، أو الالتهابات الناتجة عن العمليات الجراحية، ويعد هذا أيضًا نوع من أنواع الأمن الدوائي الذي يجب توافره فى شتى الظروف خاصة فى وقت الطوارئ والأوبئة.

«شوقي»: استراتيجية الشركة تتمثل فى توفير احتياجات القطاع الطبي في مصر



كما أضاف الدكتور محمد شوقي المدير العام للمكاتب العلمية بشركة فاركو بي العالمية، أن استراتيجية الشركة تتمثل فى توفير احتياجات القطاع الطبي في مصر من الأدوية اللازمة، والسعي لإنتاجها محليًا وفقًا لقواعد جودة صارمة سواء محلية أو دولية. وقد أعلن خلال الاحتفالية عن إطلاق برنامج الإشراف على مضادات الميكروبات Antimicrobial Stewardship Program لأول مرة بالتعاون والشراكة مع المستشفى الإيطالي وذلك ضمن مبادرة شركة “فاركو ب العالمية” لترشيد استخدام المضادات الحيوية المستوردة والاستخدام الأمثل لها في مصر.



وعبر الدكتور باسم بولس، أستاذ العناية المركزة بكلية طب جامعة عين شمس، ومدير عام مستشفى الايطالي، عن فخره بهذا الحدث العظيم الذي أقامته شركة فاركو بى العالمية، وذكر أيضًا أن مجموعة “الـ كاربابينيم” هى بالتأكيد ممتدة المفعول وتقاوم أنواع كثيرة وخطيرة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن المريض المصرى من مختلف الأعمار فى أشد الحاجة إليها داخل العناية المركزة، بالإضافة إلى أن الأطباء يضعونها فى قمة الأدوية، وذلك لمدى تأثيرها وفعاليتها.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو الدوائية ، و الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وأستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والدكتور محمد شوقي المدير العام للمكاتب العلمية بشركة فاركو بي العالمية، و الدكتور عبد المعطى حسين أستاذ الجراحة بالقصر العيني ، رئيس جمعية الجراحين المصرية ، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة سابقًا ورئيس لجنة المضادات الحيوية وعضو لجنة مكافحة العدوى بمستشفى جامعة القاهرة، والدكتور باسم بولس أستاذ العناية المركزة بكلية طب جامعة عين شمس، ومدير عام مستشفى الايطالي، والدكتورعادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق جامعة عين شمس ونائب رئيس الجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية.

وحدة خاصة لإنتاج هذه العقاقير وفقًا لأحدث التقنيات العالمية



والجدير بالذكر أن “فاركو بي العالمية ” أنشأت وحدة خاصة لإنتاج هذه العقاقير وفقًا لأحدث التقنيات العالمية مما أهلها للحصول على شهادتي الـ ISO والـ GMP العالمية لتطبيقها قواعد صارمة في الجودة، والتي قام بافتتاحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية عام 2020 خلال الإنتاج التجريبي للعقار.