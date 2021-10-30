ثقافة وفنون

فارس فهمي : انتظروا أغنيتي الجديدة مع نجل حسن الأسمر.. وأتجه للغناء

مؤكدا أنه سيتجه للغناء الفترة المقبلة، بعد حماس الكثير من الأشخاص لصوته في الفيديوهات التي قام بنشرها على صفحته الشخصية مؤخرا
أحمد حمدي 6:26 م, السبت, 30 أكتوبر 21 6:26 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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كشف الملحن فارس فهمي أنه يقوم حاليا بتحضير أغنية جديدة لهاني نجل المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر ، بعنوان “ولابيطمر”.

وأضاف للمال أن الأغنية الجديدة تميل لطابع الدراما، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة القادمة، لعرضها على مختلف القنوات الفضائية، وهي كلمات الشاعر رضا المصري الذي تعاون معه فهمي في أكثر من أغنية سابقة منها “عشمي في ربنا” لإيهاب توفيق، وأحمد شيبة وغيرها من الأغنيات.

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من ناحية، قال فارس فهمي إنه سيتجه للغناء الفترة المقبلة، بعد حماس الكثير من الأشخاص لصوته في الفيديوهات التي قام بنشرها على صفحته الشخصية مؤخرا، وقدم فيها أغنيات لمطربين مختلفين منهم عمرو دياب، وحميد الشاعري، وإيهاب توفيق.

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بقلم أحمد حمدي

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