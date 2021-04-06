فارس فهمي : أغنيتي مع عمر كمال في مسلسل «الاختيار 2» مفاجأة

كشف الملحن فارس فهمي للمال أنه يتعاون مع مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال في أغنية جديدة بعنوان “نلبس عساكر” وسيقدمها في لأحداث مسلسل الاختيار 2 الذي سيعرض في شهر رمضان الكريم بطولة الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وأشار إلى أن الأغنية كلمات محمد الجمال وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، لافتًا إلى أنها عبارة عن حالة فنية مختلفة وتقول بعض كلماتها “لو هاتفضل طول عمرك هاتفجر كماين إحنا بنزيد مش بننقص روح وعاين إنت شكلك مش مذاكر التاريخ لو كنت فاكر انك هاتقتل كل جيشنا شعبنا هايلبس عساكر”.

وتابع أن الأغنية ستنال إعجاب الجمهور في رمضان؛ لأنها أغنية درامية مميزة، وعمر كمال يقدم فيها أداء غنائيًّا مختلفًا عن طبيعة أغنيات المهرجانات التي يقدمها دائمًا.

ولأضاف فهمي أنه حرص مع عمر كمال في الأغنية على أن يقدمه بستايل مختلف في الغناء عما اعتاده الجمهور منه.