فارس فهمي: أتعاون مع صابر الرباعي لأول مرة في أغنية جديدة

كشف الملحن فارس فهمي لـ”المال”، أنه يتعاون مع النجم التونسي صابر الرباعي لأول مرة في أغنية جديدة بعنوان :” بناقص” وسيتم طرحها كأغنية سينجل الفترة القادمة للجمهور.

وأشار إلى أنها كلمات مودي نبيل وقام هو بتوزيعها موسيقيا ، متمنيا أن تحظى بإعجاب الجمهور وقت طرحها.

ولفت إلى أنها تنتمي لطابع درامي مختلف مغاير عما قدمه الرباعي سابقا في مسيرته الغنائية في ألبوماته السابقة.

من ناحية أخرى أكد فهمي أنه يقوم حاليا بتحضير أغنيات جديدة لكثير من نجوم الغناء ، وسيتم طرحها تباعا الفترة المقبلة منهم هشام عباس وصابر الرباعي وأحمد شيبة وغيرهم.