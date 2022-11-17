فادي نصيف: «أراب كابيتال» و«جوباص» قدمتا أعلى مستوى من التنظيم لنقل ضيوف قمة المناخ

أعلنت شركة “أراب كابيتال” تعاونها مع شركة “جو باص” المتخصصة في خدمات النقل الجماعي، توفير خدمات نقل الضيوف في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

ووفقا لبيان لشركة أراب كابيتال فإن الشركتين قامتا بتوفير عدد كبير من وسائل النقل المختلفة من أحدث الأتوبيسات والميني باص وسيارات الليموزين المزودة بأحدث التقنيات لتسهيل وصول الضيوف من جميع الجنسيات.

ومن جهته، قال فادي نصيف رئيس مجلس إدارة شركة جو باص و العضو المنتدب لشركة أراب كابيتال، إن الخدمة التى تم تقديمها لضيوف القمة كانت على أعلى مستوى من الجودة، والتنظيم سواء التي تم توفيرها من خلال الأتوبيسات، والميني باص .

وأوضح ان هذه الخدمات تعكس ثمار تعاون أراب كابيتال وجوباص، لخدمة الضيوف وتوفير وسائل نقل للذهاب إلى قاعات المؤتمر والعودة إلى أماكن المبيت.