فادى صليب يتساءل: من المستفيد من تأمين متناهى الصغر؟

طرحت استطلاع رأى على أعضاء اتحاد التمويل متناهى الصغر، عن التأمين متناهى الصغر، وهل هو كأداة تأمينية يخدم جهات التمويل أم عملاء التمويل؟، وجاءت النتيجة 60 % يرون أن التأمين متناهى الصغر يخدم جهات التمويل.وللتعرف على إجابة هذا السؤال يجب أولا أن نتعرف على التأمين متناهى الصغر، وما إذا كان يختلف عن

طرحت استطلاع رأى على أعضاء اتحاد التمويل متناهى الصغر، عن التأمين متناهى الصغر، وهل هو كأداة تأمينية يخدم جهات التمويل أم عملاء التمويل؟، وجاءت النتيجة 60 % يرون أن التأمين متناهى الصغر يخدم جهات التمويل.

وللتعرف على إجابة هذا السؤال يجب أولا أن نتعرف على التأمين متناهى الصغر، وما إذا كان يختلف عن التأمين العادى.

التأمين متناهى الصغر microinsurance – MI هو أحد الأذرع الرئيسية لعملية الشمول المالى ولهذا فهو يتخذ منه صفته الأساسية، فهو أداة مالية غير نقدية موجهة لدعم غير القادرين ماليا لمواجهة أخطار فى الغالب لا يستطيعون مواجهتها بمفردهم، إلا من خلال جهود فردية مثل الاقتراض من الأهل والأصدقاء أو نظام “الجمعية” بين الأقارب أو الزملاء أو الجيران.

وهذا يضعنا أمام السؤال الثاني: ما الذى يختلف فيه التأمين متناهى الصغر عن التأمين العادي؟

والإجابة أنه اختلاف كبير يبدأ من حيث الشريحة الموجهة إليها الخدمة، والمعروفة برقة الحال ماديأ وثقافيًا وتعليميًا وصحيًا، بعكس التأمين العادى الموجه غالبا إلى الطبقة المتوسطة انطلاقا إلى الطبقات الأعلى، وهذا التوجه يضعنا أمام الاختلاف الثاني، وهو الجوهري، وهو طبيعة الوثيقة التى يجب أن تتسم بالبساطة والسهولة فى الشروط والتغطيات والإجراءات حتى يتسنى فهمها بسهولة من قبل العملاء الموجهة إليهم الخدمة أما عن التغطيات فهى غالبا ما تكون مصنفة حسب المنطقة فقد نجد فى مناطق أقاصى الصعيد أن خطر تهدم المنازل بسبب السيول هو الأكثر تخوفا لفقد مكان الإقامة “طبقا للبحث الميدانى الذى قامت به هيئة التعاون الدولى اليابانية بمصر JIKA”.

وقد نجد أن الخطر الأهم فى المناطق الساحلية هو فقد مراكب الصيد، وهذا معناه فقد مصدر الدخل وارتفاع تكلفة المركب البديل، وقد نجد خطر مشترك مثل الوفاة أو فقد الدخل نتيجة الإقامة العلاجية بالمستشفى على اعتبار أن كثيرا من العملاء من العمالة اليومية وعند تحقق أى من هذه الأخطار معناه توقف الدخل،

كذلك يظهر الاختلاف بين تناول شركات التأمين للإجراءات الخاصة بكلا النوعين، فالنوع العادى يتسم بالتغطيات التى غالبا ما تكون مرتفعة القيمة فى التعويض، وهو ما يستلزم طلب العديد من الإجراءات والمستندات وهو ما يتطلب الكثير من الوقت لبحث المطالبة تبعا لحجمها أما المتناهى الصغر فمن باب السهولة والبساطة فعادة ما يكتفى بمستندات بسيطة تتمثل فى إبلاغ الوفاة أو خطاب دخول المستشفى ويتم صرف التعويض فى وقت عادة لا يتعدى 3 أيام.

ومما سبق نستطيع الإجابة على السؤال الأصلى لاستطلاع الرأي، وهو أن التأمين متناهى الصغر يخدم ويفيد بشكل مباشر عملاء التمويل متناهى الصغر،

غير أنه يخدم جهات التمويل بشكل غير مباشر يتمثل فى تقديم خدمات إضافية للعملاء وهو ما من شأنه زيادة الثقة فى مؤسسة التمويل وأداة تسويقية تعود بفائدة مباشرة على العملاء كما أنه يضمن استمرار العملاء مع المؤسسة أطول فترة ممكنة.