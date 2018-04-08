فادى خورى عضوًا منتدبًا لـمصر هيلث كير

المال- خاص اختارت شركة "مصر هلث كير" لإدارة الخدمات الطبية- خلال جمعيتها العمومية التأسيسية بعد حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للاستثمار- فادى خورى عضوا منتدبا للشركة الجديدة، وهو ممثل شركة جلوبال كابيتل إنفستمنتز اللبنانية، والتى تبلغ…

المال- خاص

اختارت شركة “مصر هلث كير” لإدارة الخدمات الطبية- خلال جمعيتها العمومية التأسيسية بعد حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للاستثمار- فادى خورى عضوا منتدبا للشركة الجديدة، وهو ممثل شركة جلوبال كابيتل إنفستمنتز اللبنانية، والتى تبلغ حصتها فى هيكل ملكية الشركة 20%.

قال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة “مصر للتأمين”، إن الشركة هى أولى أذرع شركات التأمين الحكومية التابعة لـ”مصر القابضة للتأمين”، ويضم هيكل المساهمين كلا من شركة “مصر للتأمين” بحصة 20%، وشركة “مصر لتأمينات الحياة” بحصة 20%، وكذلك “الأمريكية لإدارة الخدمات الطبية وإعادة التأمين” بنسبة 40%، فيما تسهم “جلوبال كابيتال إنفستمنتز” اللبنانية بـ20%، ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر للشركة 12 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 20 مليونًا.

وتعمل الشركة الجديدة بنظام الطرف الثالث لصالح شركات التأمين، وتدير الشبكة الطبية والنفقات وتنظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى الخدمات، كالمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها، بجانب تقديم الخدمة والرعاية الصحية للعملاء على مدار 24 ساعة، عبر تلقى شكاوى واستفسارات العملاء ومقترحاتهم وتساعد شركات التأمين فى القضاء على سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء والتحكم فى الاستهلاك والنفقات والتكاليف بهدف تقليل خسائر التأمين الطبى.

وأوضح أن الشركة الجديدة ستكون مستقلة ولن يقتصر عملها على شركتى “مصر لتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”، بل ستعمل مع باقى شركات التأمين فى نشاط إدارة الخدمات الطبية بنظام الطرف الثالث TPA.

وأكد أن شركته ستعمل مع الشركة الجديدة بجانب شركات الرعاية الصحية الأخرى التى تعمل معها حاليا، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة ستعمل من خلال خبرة أمريكية فى نشاط إدارة الخدمات الطبية ونظام تكنولوجى IT حديث وقوى ورأسمال كبير، بما يجعلها قادرة على المنافسة فى سوق الرعاية الصحية.

وسيط تأمين

وتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة نشاطها فعليا فى السوق خلال الربع الأول أو الثانى من العام المالى المقبل 2018/2019 كأقصى تقدير.