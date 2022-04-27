تستهدف شركة آندز الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة فى تصنيع وتوزيع منتجات بدائل النيكوتين والتبغ المسخن استثمار ما بين 20 إلى 30 مليون دولار- ما يعادل 550 مليون جنيه تقريبا – فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكشف فادى المعايطة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«آندز» أن الشركة تخطط للتوسع ونمو الأعمال خلال 5 سنوات، وذلك على مستوى المنطقة العربية وخارجها.

وقال المعايطة، فى مقابلة مع «المال» عبر تقنية الفيديو «زووم»، إن الشركة تخطط للتوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن منتجات «آندز» تتوافر حاليا فى منافذ بيع الأسواق الحرة بالمطارات.

وأضاف أن الشركة تعمل فى 6 أسواق رئيسية حاليا هى الإمارات والسعودية والكويت والأردن والبحرين ومصر، ولديها خطة توسعية للدخول إلى السوق المغربية واللبنانية خلال عدة شهور.

وأوضح أن «آندز» تطمح أن يتم إدراجها مستقبلاً فى إحدى أسواق المال والبورصات العالمية سواء فى «لندن أو زيورخ أو أمريكا» وذلك خلال فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات، بعد الانتهاء من خطة التوسع والتواجد فى عدد من الأسواق.

وفى سياق متصل، قال الرئيس التنفيذى إن شركته استثمرت أكثر من 20 مليون دولار فى عملياتها خلال 2021 منها بناء البنية البشرية التى تم استقطابها من شركات عالمية مثل شركة فيليب موريس العالمية وغيرها.

وأضاف أن الاستثمارات تم ضخها فى بناء منصات تجارية للتوزيع واتفاقيات مع المصانع الكبرى المتخصصة فى منتجات النيكوتين البديلة، متوقعا ارتفاع مبيعات الشركة إلى 120 مليون دولار بنهاية 2022، وذلك نتيجة للتوسع المستقبلى المخطط داخل وخارج المنطقة العربية.

وأوضح المعايطة أن «آندز» وضعت حجر الأساس هذا العام للخروج باستثماراتها خارج المنطقة العربية، وبالتحديد إلى إنجلترا التى يصل حجم هذه الصناعة بها إلى 1.2 مليار دولار، لافتا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى حدود 100 مليون دولار فى المملكة المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن «آندز» متواجدة فى مصر حاليا من خلال منطقة الأسواق الحرة عبر شركة مصر للطيران، ويعد منتجها هو الوحيد بين المنتجات المماثلة بها.

ولفت إلى أن الشركة تطلعت إلى بدء محادثات أولية مع شركة الشرقية للدخان العام الماضى، لبحث أوجه التعاون لتنفيذ مشروع مشترك يواكب التطورات، خاصة أن الأخيرة من الكيانات العريقة، وأحدثت نقلة كبيرة تحت الإدارة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذى إن «آندز» تتطلع إلى أن تتوج المناقشات مع «الشرقية للدخان» بما يخدم المصلحة المشتركة وأن تتبلور هذه الطموحات إلى شراكة مستقبلية واتفاقات مادية بين الطرفين.

وأوضح أن مصر كانت رائدة فى وضع المعايير القانونية المنظمة لصناعة منتجات النيكوتين البديلة بعد وضع الهيكل الضريبى المناسب، وخلال شهرين سيتم طرح منتجات الشركة فى السوق المصرية علما بأنه مستهدف أن تكون مطابقة %100 للمواصفات المصرية القياسية.

وتعد «آندز» من الشركات الناشئة التى تم تأسيسها فى عام 2020 وبدأت الانطلاقة الرسمية لها على نطاق واسع بالشرق الأوسط خلال 2021. ويتشكل هيكل ملكية آندز من استثمار «كويتى – أردنى» من خلال شركة قابضة تتملك معظم الشركات العاملة فى البلدان التى تعمل فيها.