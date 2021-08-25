فاتورة تعويضات العنف السياسى تصل إلى 1.3 مليار دولار فى جنوب أفريقيا

إرتفعت فاتورة تعويضات العنف السياسى فى جنوب أفريقيا إلى 1.3 مليار دولار بسبب الاضطرابات المدنية وأعمال الشغب فى البلاد .

وقال سيدريك ماسوندو العضو المنتدب لشركة Sasria للتأمين المملوكة للدولة فى جنوب أفريقيا إن الشركة تتوقع ارتفاعا كبيرا فى فاتورة المطالبات من الإضطرابات المدنية وأعمال الشغب مما يرفع تكلفة إعادة التأمين

وأشار إلى أنه سيتم رفع الأقساط التأمينية الخاصة بتوفير الحماية التأمينية ضد العنف السياسي لمجابهة إرتفاع تكاليف إعادة التأمين بعد أيام الاضطرابات المدنية في البلاد .

وأوضح أن اندلاع أعمال الشغب والعنف السياسى نتج عنه نهب خلالها أكثر من 300 شخص ونحو 3000 متجر بسبب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

الخسائر المؤمن عليها تتخطى نصف مليار دولار من الاضطرابات فقط

وأكد أنه تم حاليا تسجيل حوالي 95٪ من مطالبات التأمين المتوقعة ، وتقدر الآن إجمالي الفاتورة إلى 1.34 مليار دولار

ولفت ماسوندو إلى أن الخسائر المؤمن عليها تتراوح بين 481 مليون دولار إلى 683 مليون دولار يمكن أن تتحقق من أيام الاضطرابا فقط .

وأوضح أنه بحلول نهاية الأسبوع الماضى هدفنا تسوية جميع المطالبات الصالحة الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسابيع الستة المقبلة.

تم إطلاق شركة التأمين Sasria في عام 1974 لتوفير غطاء للمخاطر المتعلقة بالعنف السياسي، بعد أن توقفت الشركات الخاصة عن الاكتتاب في خطوط الأعمال هذه خلال فترة الفصل العنصري.

وتعد Sasria للتأمين إنها الناقل الوحيد في الدولة الذي يغطي العنف السياسي ، لذا ستكون مسؤولة عن أي مطالبات تم رفعها ، مما يعني أنها تعتمد بشكل كبير على إعادة التأمين للمساعدة في تغطية التكاليف.

وفي سياق متصل، قالت شركة التأمين إنه على الرغم من أن غطاء إعادة التأمين الخاص بها يصل إلى أرقام عالية ويمكن أن يصل إلى 683 مليون دولار من المطالبات من ميزانيتها العمومية ، إلا أنها لا تغطي سوى العملاء بحد أقصى 33 دولارًا

رفع الاقساط لمجابهة زيادة تكاليف إعادة التأمين

وأضافت أن هذا يعني أن بعض الشركات الكبرى قد تضطر إلى التعامل مع بعض تكاليف الخسارة بنفسها ، إذا كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة.

ولكن نتيجة الاضطرابات الأخيرة في المنطقة بحسب الشركة، يبدو كما لو أن تكلفة إعادة التأمين قد ارتفعت بالنسبة لشركة Sasria ، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام شركة التأمين برفع أقساطها لتغطية النفقات الإضافية.

وأوضح سيدريك ماسوندو ، العضو المنتدب لشركة Sasria ، أنه “سنزيد السعر مدفوعًا بالزيادة في إعادة التأمين” ، مشيرًا إلى أن التوقيت لم يتم تحديده بعد.

ورفض تحديد مقدار الأقساط التي من المقرر أن ترتفع ، لكنها تشير إلى تعميم تم إرساله إلى وكلاء Sasria إن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.

ونظرًا لأن Sasria هي الناقل الوحيد الذي يوفر مثل هذا الغطاء ، فلن يترك للمحتاجين خيارًا سوى دفع أسعار أعلى أو المخاطرة بعدم الحماية في وقت يكون الاستقرار فيه هشًا، بحسب ماسوندو.