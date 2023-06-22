فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2023.. طريقة الاستعلام ووسائل الدفع الإلكتروني

يحرص المواطنون على معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2023، مع قرب انتهاء شهر يونيو، لتسديد الفاتورة في موعدها المحدد، خوفا من وجود غرامة أو مخالفة عليهم، حيث أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، خدمات الاستعلام عن قيم فاتورة استهلاك الكهرباء في شهر يونيو لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2023 وطرق الاستعلام عن قيم استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو، وخطوات الاستعلام.

فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2023.. الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023 عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx.

ثم قم بالضغط على قسم الخدمات.

القيام بالضغط على خانة “الاستعلام عن الفواتير المباشرة”.

وكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها وبها العنوان بالكامل، والمحافظة التي يتبع لها العميل.

ثم إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم العداد الذي قد يتكون من 10 أرقام.

ثم الضغط على زر الاستعلام.

طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023

يتاح الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو لعام 2023، عبر طريقة أخرى وهي كالآتي:

قم الدخول على لينك الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اختيار قائمة «نحسبلك كمية الاستهلاك».

حدد نوع عداد الكهرباء الخاص بك وسواء كهرباء منزلي أو تجاري.

إدخال قراءة العداد الجديد، وقيم آخر قراءة متواجدة بفاتورة الكهرباء.

سوف يظهر أمامك قيمة استهلاكك، وكذلك إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2023.. طرق الدفع

يتاح التقدم بشكوى في حالة إن جاءت قيمة فاتورة الكهرباء بها مخالفة للقيمة التي قد ظهرت عند الاستعلام، عبر إحدى الطرق التالية:

التواصل مع شركة الكهرباء، والقيام بالتقدم ببلاغ عبر الخط الساخن 121.

تقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني في وزارة الكهرباء، عبر الرابط، ويقوم المواطن بتحديد نوع المشكلة، والقيام بمتابعتها لانتظار الرد.

تقديم الشكوى عبر خدمة الرسائل النصية، عبر إرسال رسالة للرقم 91121، وعلى أن يستقبل المواطن رسالة ستفيد بتلقي شكوته، وأنه سيتم العمل على حلها.