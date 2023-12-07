فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 شمال الدلتا.. خطوات الاستعلام وطرق السداد 

أتاحت شركات الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 شمال الدلتا بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، وذلك من خلال محافظ البنوك، حيث تزايد معدل البحث عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 شمال الدلتا فى الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ديسمبر 2023 شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

بوابة «المال نيوز» تستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023 شمال الدلتا وخطوات الاستعلام..

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ديسمبر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 2023

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من هنــا

النقر على أيقونة خدمات

اختر الاستعلام عن الفواتير

تظهر قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية

يقوم المستعلم باختيار الشركة التي يتبعها

ادخال قراءة العداد

ادخال الكود الخاص بالمستعلم

الضغط على كلمة استعلام

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري

كذلك يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 بنفس الخطوات السابقة وعلى نفس الرابط في شركات الكهرباء التالية:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

طرق سداد فاتورة الكهرباء

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية

لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط

اختيار أيقونة “دفع الفاتورة”

تسجيل الدخول

كتابة بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء

الضغط على الدفع بواسطة فوري

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا البنكية

اتاحت شركات الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، وذلك من خلال محافظ البنوك الآتية: بنك مصر– البنك الأهلي- – بنك بنك الإسكندرية – بنك كريدي أجريكول– بنك بلوم–QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK.