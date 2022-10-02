فاتورة الكهرباء.. خطوات السداد عن طريق فوري والهاتف لشهر أكتوبر 2022

تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر في تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء عن استهلاك الشهر الماضي، وبدأت شركة القابضة للكهرباء مع بداية كل شهر تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر منذ الأحد 1 أكتوبر.

وتستعرض بوابة«المال نيوز» في السطور التالية تفاصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الدخول على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط من هنا http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

إدخال بيانات الاسم ورقم العداد «10 أرقام» الخاص بفاتورة الكهرباء.

اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء.

خطوات سداد قيمة فاتورة الكهرباء لـ شهر أكتوبر 2022

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، لعملائها عدد من المنافذ التي يمكن المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية من سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر 2022، بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

سداد فاتورة الكهرباء لـ شهر أكتوبر 2022 من خلال «فوري»

للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2022 من خلال نقاط التحصيل المنتشرة على مستوى جميع المحافظات بـ: «مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة «فوري».

تحصيل فاتورة الكهرباء لـ شهر أكتوبر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني

يتم تحصيل فاتورة الكهرباء لـ شهر أكتوبر 2022، للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير»، من هنا https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/.

إلى جانب أنه يتاح تحصيل فاتورة الكهرباء للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة «فوري».

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء .

تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة.

لتقليل فاتورة الكهرباء اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف.

لتقليل فاتورة الكهرباء احرص على إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه.

لتقليل فاتورة الكهرباء استخدم ترموستات قابل للبرمجة.

لتقليل فاتورة الكهرباء استخدم المصابيح الموفرة للطاقة.

توقف عن التسخين المسبق للفرن.

فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

يستطيع المواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر من خلال الهاتف، حيث يمكن تحميل تطبيق شكاوي الكهرباء أضغط هنا https://play.google.com/store/apps/details?id=complaint.HighFatora، والذي يتيح بعض الخدمات للعملاء.

وتقوم بتحديد الجهة (شركة النقل أو التوزيع) من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتم الرد على الشكاوي بسرعة، بالإضافة إلى إدخال رقم الهاتف الذي سيتم التواصل معك من خلاله.

وفي حالة كانت الشكوى تتعلق بـ فاتورة الكهرباء، فتقوم بتصوير الفاتورة التي تشتكي منها، والضغط على «حمل الفاتورة من هنا» لرفعها على التطبيق، إلى جانب تصوير عداد الكهرباء (اختياري).

ثم تظهر لك رسالة تفيد بأن شكوتك تم استلامها، وجار العمل على حلها.