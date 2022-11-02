 فاتورة الكهرباء.. خطوات الاستعلام وطريقة الدفع

بدأت شركة كهرباء مصر منذ 1 نوفمبر تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر، ويمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر عن طريق الهاتف، من خلال تحميل تطبيق شكاوى الكهرباء.

وتستعرض بوابة «المال نيوز»، في السطور التالية، تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2022.

بوابة “المال نيوز” تكشف، من خلال التقرير التالي، طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2022.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

1. أدخل على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط .. http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

2. ثم قم باختيار قسم الخدمات.

3. اضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

4. حدد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

5. قم بإدخال بيانات الاسم ورقم العداد «10 أرقام» الخاص بفاتورة الكهرباء.

6. اختر كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء.

سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2022

يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر عن طريق الهاتف، من خلال تحميل تطبيق شكاوى الكهرباء، والذي يتيح بعض الخدمات للعملاء.

ويستطيع المواطن، عبر التطبيق، أن يحدد الجهة (شركة النقل أو التوزيع) من واقع فاتورة الكهرباء، حتى يتم الرد على الشكاوي بسرعة، بالإضافة إلى إدخال رقم الهاتف الذي سيتم التواصل معاكم.

وفي حال كانت الشكوى تتعلق بفاتورة الكهرباء، فيقوم المواطن بتصوير الفاتورة التي يشتكي منها، ويضغط على «حمل الفاتورة من هنا» لرفعها على التطبيق، بالإضافة إلى تصوير عداد الكهرباء، ثم تظهر لك رسالة تفيد بأن شكواك تم تسلمها، وجارٍ العمل على حلها.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

1. احذر من ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء.

2. احذر من وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مُهدرة.

3. لتوفير فاتورة الكهرباء اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف.

4. احرص على إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه لتوفير فاتورة الكهرباء.

5. استخدم ترموستات قابلًا للبرمجة لتقليل فاتورة الكهرباء.

6. استخدم المصابيح الموفرة للطاقة لتوفير فاتورة الكهرباء.