فاتورة الغاز شهر مارس 2023.. رابط الاستعلام وكيفية تسجيل قراءة العداد

بدأت شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مؤخرا في استقبال قراءة فاتورة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا وهو يستمر حتى يوم 20 من مارس الجاري، فمع بداية شهر مارس، تزداد رغبة المواطنين في الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023، فضلًا عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير، حيث أتاحت الشركة العديد من الطرق الإلكترونية لتسجيلها تيسيرًا على المواطنين، خصوصًا غير الراغبين في انتظار محصلي الشركة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023 وكيفية تسجيل قراءة العداد..

فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2023.. طرق إلكترونية

أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، والاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس وتسجيل قراءة العداد من خلال موقع شركة بتروتريد التي تتيح هذه العملية بكل سهولة، من خلال عدة طرق سواء لشركتي «بتروتريد»، أو «ناتجاس».

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس وتسجيل قراءة العداد من خلال موقع شركة بتروتريد التي تتيح هذه العملية بكل سهولة.

الدخول على رابط شركة بتروتريد من هنا

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات رقم المشترك

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

تقدم شركة بتروتريد عبر موقعها الرسمي 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بشققهم المستفيدة من توصيل الغاز.

مع العلم أن شركة بتروتريد تتيح تسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 في الشهر الجديد وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

أما عن دفع الفاتورة يكون من يوم 1 وحتى نهاية الشهر.

طرق مختلفة لتسجيل قراءة عداد الغاز

أتاحت شركة بتروتريد دفع فاتورة الغاز عن طريق عدد من الطريق الإلكترونية التي تمنع التزاحم على مكاتب الغاز في المديريات والمحافظات المختلفة وهي كالآتي:

خلال رقم خدمة العملاء 1122

تطبيق الموبايل

خدمة IVR

الأرقام التالية 09000727 أو 5727

تسديد فاتورة الغاز شهر مارس 2023

يمكن تسديد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس من خلال الإنترنت أيضا عن طريق إحدى الطرق التالية

تطبيق بيتروميتر

عن طريق أمان

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني