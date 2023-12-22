فاتورة الغاز.. رابط تسجيل قراءة العداد المنزلي بتروتريد لشهر ديسمبر

حددت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الفترة المخصصة للاستعلام عن فاتورة الغاز، والتي تمتد من اليوم الأول حتى اليوم السابع والعشرين من كل شهر.

بوابة «المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن كيفية الاستعلام عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر ديسمبر..

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر ديسمبر

وفي سياق التطور التكنولوجي السريع والتحولات المستمرة نحو الرقمنة، أصبح الوصول إلى المعلومات وأداء مجموعة من المهام اليومية عبر الإنترنت أمرًا لا غنى عنه للعديد من الأفراد.

كيفية قراءة عداد الغاز

يظهر الاهتمام المتزايد في البحث حول كيفية الاستعلام عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، فضلًا عن استكشاف الوسائل المتاحة للاستعلام عن فاتورة الغاز من شركة بتروتريد، واستكمالًا لذلك، يتم تسليط الضوء على وسائل الدفع الإلكترونية المبتكرة في هذا السياق المتطور رقميًا.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

قامت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بتحديد الفترة المخصصة للاستعلام عن فاتورة الغاز، والتي تمتد من اليوم الأول حتى اليوم السابع والعشرين من كل شهر.

وتثير العديد من الأسئلة لدى المواطنين حول كيفية الوصول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر مع بتروتريد، وكذلك الطريقة الصحيحة لقراءة عداد الغاز وآخر موعد لسداد فاتورة الغاز.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

توفر شركة بتروتريد فرصًا ميسرة للمواطنين للتعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من تفعيل رابط خاص يسمح لهم بتسجيل قراءات العداد والاستعلام عن الفواتير بكل سهولة.

يتيح هذا الرابط أيضًا، الوصول إلى المعلومات باستخدام الاسم أو الرقم القومي. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- ادخل صفحة استعلام فاتورة الغاز:

ابدأ بالوصول إلى صفحة الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر الرابط المخصص المتاح على الموقع الإلكترونى لشركة بتروتريد، يمكنك الوصول إليه بسهولة بالنقر على الرابط المرفق رابط الصفحة من هنا.

2- حدد تسجيل قراءة العداد:

عند دخولك إلى الصفحة الرئيسية، حدد أيقونة تسجيل قراءة العداد المتاحة.

3- أدخل قراءة العداد:

قم بإدخال قراءة العداد الخاصة بالاستهلاك في الحقل المخصص على الصفحة، يساعد ذلك في ضمان تقديم فاتورة دقيقة استنادًا إلى القراءة الفعلية للعداد، بعد ذلك، انقر على “عرض”، وستظهر قراءة العداد المستعلم عنها.

لتبسيط وتسريع عملية سداد فاتورة الغاز مع “بتروتريد”، يمكن للمواطنين القيام بذلك بشكل إلكتروني من خلال مجموعة من الوسائل الفعّالة، بما في ذلك خيارات مثل “فورى”، “أمان”، “بطاقات الصرف الآلي”، وذلك سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال خدمة “مصاري”، أو عبر تطبيق “بتروتريد”.