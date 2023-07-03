فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023.. رابط الاستعلام وخطوات السداد

تستقبل إحدى شركات قطاع البترول «بتروتريد» طلبات قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا يوميًا حتى 20 يوليو الجاري، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023 ودفعها من خلال عدة طرق، يأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم التحول الرقمي في كل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبحث عدد من المواطنين عن خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، لتفادي تراكم قيمتها وتجنب غرامات التأخير في السداد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن كيفية استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023

أكدت شركة بتروتريد أنه يتم قراءة عداد الغاز من اليوم الأول حتى يوم 20 من كل شهر، ويمكن سداد الفاتورة من اليوم الأول حتى نهاية الشهر، وللاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 يرجى اتباع الخطوات الآتية:

فتح الرابط التالي: https://www.petrotrade.com.eg/.

تحديد خانة قراءة العدادات.

كتابة البيانات المتعلقة بصاحب ذلك العداد والذي قد تعاقد مع هذه الشركة بشكل تفصيلي.

بعد ذلك يتم تحديد المكان المخصص من أجل تركيب العداد بشكل تفصيلي ويكون كما يلي:

الشقة.

الدور.

العقار.

الشارع.

المنطقة بعدها الحي.

إدخال القراءة المتعلقة بالعداد والتي تكون متألقة من عشرة ارقام داخل الأماكن الخاصة بها.

يتم بعد هذا الضغط على كلمة استعلام.

وفي الختام يتم إظهار المبلغ المجمل المراد دفعه وكذا القيمة المتعلقة باستهلاك الغاز الشهري.

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023.. كيفية سداد الفواتير

تقدم بتروتريد طرقًا سهلة لسداد فواتير الغاز، حيث يمكن الدفع عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان، أو المحافظ الإلكترونية مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلي ومحفظة BM من بنك مصر، كما يمكن الدفع عبر مواقع مثل ماي فوري وجوميا، وشركات التحصيل الإلكتروني POS المنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع، أو عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية. وإذا لم يتم الدفع في الموعد المحدد، سيتم فرض غرامة أو وقف الخدمة.

نظم الاستعلام والدفع الإلكتروني في بتروتريد

توفر الشركة طرقًا إلكترونية مختلفة، يستطيع من خلالها عملاء الشركة إدخال وإرسال القراءة الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

1- الموقع الإلكتروني

قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع فورى وبنك مصر بإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعي عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الضغط هنا https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2- المحافظ الإلكترونية

اتفقت الشركة مع محافظ إلكترونية عدة، للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهي:

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية

موقع ماي فوري.

موقع جوميا.

4- ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي محل تجاري عليه علامة:

فوري.

ضامن.

مصاري.

أمان.

E-finance.

خدماتي.

BEE.

5- البريد المصري.