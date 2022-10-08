فاتورة الطاقة ترفع العجز التجاري الفرنسي لمستوى قياسي جديد

بلغ العجز في الميزان التجاري في فرنسا مستوى قياسياً جديداً في أغسطس المنصرم، مسجلا ما إجمالي قيمته 15,5 مليار يورو بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الفرنسية.

وتراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر يوليو، وتراكمياً على 12 شهراً، سجل العجز رقماً قياسياً بلغ 139 مليار يورو.

وشهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 مليار. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبراير، وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.