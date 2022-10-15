فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022.. تعرف على غرامات التأخير

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر وطرق سدادها، وقالت إن سداد الفاتورة مستمر من السبت وحتى 14 نوفمبر المقبل، محذرة من أنه حال عدم السداد خلال الفترة سيتم تحويل الخط لاستقبال لمدة شهر، ويتم فرض غرامة مالية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022.. غرامة بحد أدنى 10 جنيهات.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022.. غرامة بحد أدنى 10 جنيهات

يبدأ حساب غرامة التأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2022، وتكون بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير وبحد أدنى 10 جنيهات.

تقطع الشركة الحرارة بعد 4 شهور، ويتم سحب الخط فى حالة عدم السداد 7 شهور.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

أتاحت الشركة المصرية رابط للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر على موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي ( أضغط هنا) https://billing.te.eg/ar-EG

اختيار استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كتابة البيانات الخاصة برقم التليفون الأرضي وكود المحافظة

الضغط زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

تظهر قيمة الفاتورة والمبالغ المستحقة على خط التليفون الأرضي

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة العملاء

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات الخط الساخن 19777 من التليفون الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر من الآن وحتى 14 نوفمبر المقبل من خلال:

موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي على الإنترنت

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية

من خلال خدمات الدفع فوري لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر ماكينات البنوك الصراف الآلي

من خلال خدمات فودافون كاش

مكاتب البريد المصري

خدمات سداد مصاري وخدماتي وBee.

أسعار المكالمات وتكلفة الدقيقة

تحسب الشركة المصرية للاتصالات أسعار المكالمات بـ 10 قروش في كل الحالات وتكون تكلفة الدقيقة.

وتبلغ تكلفة إجراء المكالمات من الخط الأرضي إلى الموبايل 3 قروش للاتصال بشبكة وى، و14 قرشًا لشبكات المحمول الأخرى.