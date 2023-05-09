فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023.. خطوات الاستعلام وآخر موعد للسداد

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 أون لاين خلال فترة السماح الممنوحة من الشركة المصرية للاتصالات، وفي إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها بوابة «المال نيوز» نرصد خلال السطور التالية خطوات الاستعلام أون لاين عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 وطرق السداد قبل تطبيق غرامة تأخير من قبل الشركة.

فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023.. خطوات الاستعلام

يستطيع عملاء شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني لشركة we أو يمكن الدخول مباشرًة من خلال الرابط التالي.. اضغــط هناhttps://billing.te.eg/en-US

اكتب رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته في الخانة المحددة.

اضغط على أيقونة استعلام وستظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

كما يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 من خلال الاتصال بخدمة العملاء من خلال رقم التليفون الأرضي على الرقم المختصر 19777.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

أتاحت المصرية للاتصالات إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 بدون دفع أي غرامات حتى يوم 14 يونيو المقبل، مع العلم أنه سيتم تحويل التليفون الأرضي إلى استقبال فقط بدًا من يوم 15 يونيو، وسيُسمح بالاستقبال فقط، وفي حالة عدم السداد سيتم إيقاف الخط نهائيًا يوم 15 يوليو 2023.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2023

يمكن لعملات شركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 من خلال الدخول إلى موقع الشركة https://billing.te.eg/en-US واتباع الخطوات التالية:

اكتب كود المحافظة.

أدخل رقم التليفون.

الضغط على «أظهر الفواتير»

اضغط على «اختر للسداد».

اضغط على «ادفع» الموجود أعلى الصفحة.

أدخل البريد الإلكتروني، وستظهر لك البيانات التالية: رقم الحساب، ورقم التليفون الأرضي، وتاريخ الفاتورة وقيمتها، وزر «سدد».

بعد اختيار أيقونة «سدد»، قم بإدخال بيانات وسيلة السداد، ثم اضغط على «سدد» مرة أخرى.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 في السنترالات الخاصة بشركة we بالإضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى مثل:

البريد المصري.

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

فودافون كاش.

مصاري.

فوري.

خدماتي.

Bee.

ممكن.

سداد.

خدمة أمان.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023



تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر مايو 2023 وشهر إبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.