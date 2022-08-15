فاتورة التليفون الأرضي.. آخر موعد للسداد قبل قبل الغرامة وتحويل الخط للاستقبال

يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث يعد اليوم الاثنين 15 أغسطس هو آخِر يوم للمهلة المحددة من قِبل شركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو، قبل أن يتم تحويل الخط للاستقبال ثم دفع الغرامة.

بوابة “المال نيوز” تسلط الضوء على فاتورة التليفون الأرضي وطرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وآخر موعد لتسديد فاتورة التليفون الأرضي من خلال هذا التقرير..

موعد تسديد فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت شركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو منذ يوم 15 يوليو الماضي، ومنحت مدة شهر لتسديد فاتورة التليفون قبل أن يتم تحويل خط التليفون الأرضي إلى الاستقبال، ثم إلى الغرامة بعدها بشهر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بدأ الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو يوم 15 يوليو الماضي، عن طريق الاتصال من التليفون الأرضي على رقم 19777، مع مراعاة إدخال كود المحافظة ورقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

كما يمكن الاستعلام أيضًا عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها عبر الإنترنت عن طريق الدخول على رابط الاستعلام لفاتورة التليفون الأرضي بالرقم، وللسداد اضغط هنا https://billing.te.eg/ar-EG.

خطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تسجيل الدخول من هنا على موقع المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG..

إدخال البيانات الخاصة بالعميل.

كتابة الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة.

إدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة.

الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون.

آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتمنح شركة المصرية للاتصالات لعملائها فترة سماح حتى 15 أغسطس لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، بعدها يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال لمن لم يسدد فاتورة التليفون الأرضي، وفي حال عدم سداد العميل لفاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 15 سبتمبر، تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

غرامة فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ قيمة غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي