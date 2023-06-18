سهلت الشركة المصرية للاتصالات طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، ويتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

ويهتم الملايين بسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023 في موعدها كل 3 أشهر، كي لا تنقطع عنهم خدمة الإنترنت الأرضي، كون المصرية للاتصالات صاحبة النصيب الأكبر من المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يونيو 2023.. طريقة ورابط الاستعلام.

فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023.. تفادي الغرامات

يتصدر البحث عن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو الأول محركات البحث إذ يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الإنترنت.

طريقة سداد فواتير التليفون الأرضي

وتقدم بوابة “المال نيوز” في السطور الآتية كل ما يريد المواطن معرفته عن طريقة سداد فواتير التليفون الأرضي للراغبين في سدادها لتشغيل خدمة الإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الإنترنت.

فاتورة التليفون الأرضي 2023

وسهلت الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للسداد للتيسير على المستفيدين وأولها من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الإنترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

موعد سداد فاتورة الأرضي

تفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية لمن يتخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي، وتقوم الشركة بعرض فاتورة التليفون على موقعها على الإلكتروني اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2023، ويتم دفع الفاتورة بدون أي إجراءات من جانب الشركة حتى يوم 14 أغسطس 2023، وتبدأ الشركة المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 أغسطس 2023 بمنع عمل مكالمات من التليفون الأرضي والسماح بالاستقبال فقط.

ويتم منع استقبال المكالمات أيضًا اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2023.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا الرابط https://www.te.eg/