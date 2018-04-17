فابيو كافانا: إنتاج حقل ظهر سيرتفع قبل مايو المقبل

نسمة بيومي وعمر سالم:قال فابيو كافانا، مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت "أيوك" التابعة لمجموعة إينى الإيطالية، إن صناعة البترول المصرية شهدت إنجازات فريدة من نوعها على مدار العام الماضى، مؤكدا توافر عوامل النجاح للاستثمارات البترولية في مصر وفى مقدمتها الدعم المستمر من جانب الحكومة المصرية

نسمة بيومي وعمر سالم:

قال فابيو كافانا، مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت “أيوك” التابعة لمجموعة إينى الإيطالية، إن صناعة البترول المصرية شهدت إنجازات فريدة من نوعها على مدار العام الماضى، مؤكدا توافر عوامل النجاح للاستثمارات البترولية في مصر وفى مقدمتها الدعم المستمر من جانب الحكومة المصرية لكافة الاستثمارات في هذا المجال.

واستعرض كافانا التعاون المشترك بين إينى الإيطالية وقطاع البترول بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الاكتشافات التي حققتها اينى بمناطق امتيازها بالبحر المتوسط، مشيراً إلى ما تحقق في مشروع حقل نورس للغاز بدلتا النيل بالبحر المتوسط يعد إنجازا منذ الوصول إلى الكشف في يوليو 2015 وتنفيذ خطط طموح لتحقيق زيادة متواصلة في إنتاج الغاز من هذا الحقل حتى ارتفع حالياً الى حوالى 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأكد أن حقل غاز ظهر سيرتفع إنتاجه مع بداية تشغيل الخطين الأول والثانى بمحطة المعالجة في أبريل الحالي ومايو المقبل، مضيفا أنه من المخطط ان يتضاعف الإنتاج تدريجياً من حقل ظهر خلال العام الحالي وصولاً إلى ذروة الإنتاج خلال العام المقبل.

وأضاف أن ذلك يعد امتداداً لما تحقق من إنجازات في الحقل على مدار الفترة الماضية وبدء الإنتاج المبكر للغاز في معدلات زمنية قياسية مقارنة بالمشروعات المماثلة اقليمياً وعالميا.

وأوضح رئيس أيوك أن نجاح مشروع حقل ظهر ارتكز على وجود التزام قوى من الحكومة المصرية وشركة اينى الإيطالية بتكثيف الأنشطة وإنجاز العمل في المشروع بوتيرة غير مسبوقة ،مشيداً بأداء الشركات المصرية المنفذة لمشروع ظهر موضحاُ أن الأداء المتميز لشركات بتروجت وانبى وخدمات البترول البحرية التي شاركت في مشروع ظهر كان احد العوامل الرئيسية في نجاحه لكونها شركات ذات كفاءة عالية ومؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى .

وأشار كافانا إلى أن استخدام التكنولوجيات الحديثة ساهم في التعامل مع التحديات الفنية بمشروع ظهر وفى مقدمتها الحفر فى المياه العميقة على عمق 1500 متر بما تحمله من مخاطر وصعوبات كبيرة للتعامل مع التكوينات والخزانات المتواجدة موضحاً انه تم تبنى حلول تكنولوجية مبتكرة لتقليل المخاطر اثناء الحفر واستخدام اينى لأنظمة حفر متطورة باعلى درجة من الأداء التشغيلى وعوامل السلامة ، مشدداً على التزامها خلال المشروع بتطبيق معايير الاستدامة و برامج الامن والسلامة والحفاظ على البيئة ،

وأكد ألتزامها ايضاً بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلى بتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلى المحيط بمشروع ظهر بمساهمات تبلغ20 مليون دولار على مدار 4 سنوات مشيراً الى انه فى هذا الاطار فأنه سيتم اعادة استغلال الكبريت الذى تم التخلص منه خلال الإنتاج بشكل اقتصادى واستثمار عائدات استغلاله فى مشروعات التنمية المجتمعية لصالح المجتمع المحلى.

كما استعرض الخطط المنفذة لتدريب الكوادر فى مشروع ظهر لرفع كفاءتها بما يتماشى مع مشروع التطوير والتحديث الذى اطلقته وزارة البترول، واشار الى ان شركة اينى الايطالية تعمل منذ اوائل الخمسينيات فى مصر ويعد حقل بلاعيم فى خليج السويس اقدم حقولها فى مصر حيث بلغ انتاجه التراكمى منذ عام 1953 وحتى الان اكثر من 6ر2 مليار برميل زيت خام من الحقل الذى يعد اكبر حقل زيت خام تم اكتشافه فى مصر .