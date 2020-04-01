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فائض صافي الأصول الأجنبية يسجل 24.73 مليار دولار بنهاية فبراير

بزيادة 977 مليون دولار خلال فبراير
سيد بدر 1:24 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 1:24 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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سجل فائض صافي الأصول الأجنبية بالسوق المحلية (البنوك والبنك المركزي) نحو 24.73 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل 23.75 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 977 مليون دولار، ونسبتها 4.1%.

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي، حصلت عليها “المال”، أن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية خلال فبراير يرجع إلى إجمالي الأصول الأجنبية لتسجل نحو 67.88 مليار دولار في فبراير مقابل 64.23 مليارًا في يناير، بزيادة 3.65 مليار دولار.

في ذات الوقت ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية بقيمة 2.67 مليار دولار، لتصل إلى 43.15 مليار دولار في فبراير مقابل 40.48 مليار دولار في يناير .

وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم اتجاه غير المقيمين أيضًا.

3.4 مليار دولار زيادة في الصافي لدى البنوك

وشهد فبراير الماضي زيادة ضخمة في فائض صافي الأصول لدى البنوك بقيمة 3.4 مليار دولار وبنسبة 75.7%، ليسجل 7.88 مليار دولار مقابل 4.48 مليار دولار في يناير.

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتصل إلى 22.98 مليار دولار في فبراير مقابل 19.39 مليار دولار في يناير، بزيادة 3.59 مليار دولار.

وارتفعت الالتزامات ولكن بنسبة طفيفة لتصل إلى 15.1 مليار دولار في فبراير مقابل 14.9 مليار دولار في يناير، بزيادة 191 مليون دولار .

تراجع الصافي لدى البنك المركزي بقيمة 2.42 مليار دولار

على مستوى البنك المركزي انخفض فائض صافي الأصول لديه بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل 16.85 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 19.27 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه .

وأسباب التراجع تعود إلى ارتفاع طفيف في الأصول بالعملات الأجنبية لتسجل 44.9 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 44.83 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه .

في ذات الوقت ارتفعت الالتزامات بنحو 2.48 مليار دولار خلال فبراير لتصل إلى 28.05 مليارًا مقابل 25.57 مليار دولار في يناير .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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