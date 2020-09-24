فائض صافي الأصول الأجنبية يتراجع بقيمة 2.19 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 2.19 مليار جنيه ليسجل 130.214 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 132.411 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وقال البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية إن فائض الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي سجل 157.330 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 123.518 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

وسجلت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنحو 604.187 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بينما بلغت الخصوم الأجنبية 446.87 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

وأرجع البنك المركزي في النشرة الشهرية تراجع فائض الأصول الأجنبية لدي الجھـاز المصرفي خلال 11 شهرًا من العام المالي الماضي، إلى انخفاض كل من صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 140.9 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 26.8 مليار جنيه.

كما سجلت الأصول الأجنبية للبنوك في مايو 267.917 مليار جنيه، بينما بلغت الخصوم الأجنبية 295.033 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم.