فائض النشاط التأميني في الشركات يرتفع بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال 2018/ 2019 (جراف)

ارتفعت قيمة فائض النشاط التأميني في الشركات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019 ليبلغ 4.7 مليار جنيه مقابل 3.6 خلال 2017/ 2018 بنسبة نمو 29.3%.

وشهد فائض النشاط التأمينى فى قطاع التأمين ارتفاعا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/ 2010 وحتى عام 2018/ 2019، حيث ارتفع من 290 مليون جنيه فى العام المالى 2009/ 2010 إلى 4.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019 بنسبة نمو ضخمة بلغت 1530% خلال تلك الفترة.

وارتفعت قيمة فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين إلى 513.2 مليون جنيه خلال العام المالى 2010/ 2011 بنسبة نمو 76.9% عن العام السابق.

ارتفاع قيمة فائض النشاط التأميني في الشركات خلال 2012

وصعدت قيمة فائض النشاط التأمينى فى الشركات إلى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/ 2012 وبنسبة نمو 106.2%.. فيما تراجعت قيمة فائض النشاط التأمينى فى نشاط التأمين إلى 810.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 وبنسبة انخفاض -23.4% عن العام السابق.

وخلال العام المالى 2013/ 2014 تضاعفت قيمة فائض النشاط التأمينى بشركات التأمين إلى 1.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 100% عن العام السابق.

وتجاوزت قيمة فائض النشاط التأمينى فى قطاع التأمين حاجز المليارى جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015 لتبلغ قيمتها 2.05 مليار جنيه وبنسبة نمو 26.1% عن العام السابق، وصعدت قيمة فائض النشاط التأمينى بنشاط التأمين إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 وبنسبة نمو 32.3% عن العام السابق.

تراجع فائض النشاط في 2018 بنسبة 23%

وقفزت مؤشر فائض النشاط التأمينى بشركات التأمين بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016 بقرار من البنك المركزى المصرى لتبلغ قيمة فائض النشاط التأمينى 4.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو 75.4% عن العام السابق.

وتراجعت قيمة فائض النشاط التأمينى فى قطاع التأمين إلى 3.65 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018 وبمعدل انخفاض -23% عن العام السابق وخلال العام المالى 2018/ 2019 بلغ حجم فائض النشاط التأمينى 4.7 مليار جنيه وبمعدل نمو 29.3% عن العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور فائض النشاط التأمينى فى شركات التأمين خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 وحتى عام 2018/2019 (القيمة بالمليون جنيه ).