فائض الميزان التجاري بالسعودية يقفز 137.8% ليسجل 8 مليارات ريال خلال يونيو

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 75.2% في شهر يونيو 2022، لتصل إلى نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 84.3 مليار ريال في يونيو 2021.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1% إلى 117.69 مليار ريال خلال يونيو 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9% في يونيو 2021 إلى 79.7% في يونيو 2022.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 28.9% في يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال في يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7% مقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.

الربع الثاني

وارتفعت الصادرات غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار ريال، ومن أهمها منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتعلق بها.

وسجل إجمالي الصادرات نموا بنسبة 85% إلى 430 مليار ريال.

أما على صعيد الواردات، فقد قفزت في الربع الثاني بـ 22% لتبلغ 171 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت الصين هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت صادرات السعودية إليها في الربع الثاني 63 مليار ريال، ما يجعل الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان.