فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع بنسبة 70% إلى 218 مليار ريال

سجلت المملكة العربية السعودية فائضا في الميزان التجاري بقيمة 218 مليار ريال سعودي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الفائض خلال الربع الثالث نحو 70%، مقارنة بـ 180.75% في الربع الثاني و203.5% في الربع الأول، بينما ينخفض بنسبة 15.2% عن الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقًا لبيانات بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عاد الميزان التجاري لتحقيق فوائض في الربع الثالث من 2020، ومنذ تلك الفترة وحتى الربع الثاني 2022، حققت تلك الفوائض نمواً على أساس فصلي.

نمو الصادرات

بلغت صادرات السعودية غير البترولية (التي تشمل إعادة التصدير) 78.4 مليار ريال خلال الربع الثالث 2022، بزيادة نسبتها 13.1% على أساس سنوي، وبتراجع نسبته 9.6% على أساس فصلي.

الصادرات النفطية ارتفعت 57.3% إلى 117.1 مليار ريال خلال تلك الفترة، لتساهم في قفزة الصادرات السلعية بنسبة 46% إلى 399.7 مليار ريال.

ارتفعت أيضاً واردات المملكة في الربع الثالث بنسبة 25.1% لتصل إلى 181.1 مليار ريال في الربع الثالث على أساس سنوي.