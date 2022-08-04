فائض الميزانية في السعودية يسجل 135 مليار ريال في النصف الأول من 2022

أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن فائض الميزانية سجل نحو 135 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022، منها 78 مليار ريال فائضاً في الربع الثاني من العام ذاته.

فائض الميزانية في السعودية

وحققت الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال مقابل 250 مليار ريال إيرادات نفطية في الربع الثاني من العام الجاري. وسجلت مصروفات الربع الثاني في المملكة، حسب «وزارة المالية»، 292 مليار ريال. أما إيرادات الربع الثاني للميزانية فتجاوزت 370 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في تقريرها لميزانية العام 2022 أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال مقابل 955 مليار ريال، وأن يبلغ العجز 2.7% من الناتج المحلي، على أن ينخفض العجز في المقابل العام المقبل لتواصل التركيز على خفض العجز.

وتؤثر الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط العالمية في ارتفاع الإيرادات النفطية للملكة، وبالتالي سيكون لها أثر إيجابي ملموس على تحسن الناتج المحلي ومستويات دخل الفرد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.