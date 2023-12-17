فائض المعروض يحفز توقعات انخفاض أسعار الإيجارات في المدن الأمريكية

انتعشت توقعات انخفاض أسعار الإيجارات في العديد من المدن الأمريكية العام المقبل بدعم من فائض المعروض، بحسب تقرير الإيجار السنوي لشركة زومبر.

ومن بين 100 مدينة تم تحليلها في تقرير الإيجار السنوي الصادر عن شركة زومبر العقارية، والذي صدر هذا الأسبوع، شهدت 55 مدينة انخفاضًا في أسعار الإيجارات منذ العام الماضي، بزيادة 17 مدينة على أساس سنوي، وفقًا لموقع ذا هيل.

ويتوقع التقرير أن تستمر أسعار الإيجارات في “التراجع” على الأقل خلال النصف الأول من عام 2024.

انخفاض أسعار الإيجارات

ويعود جزء من سبب انخفاض الأسعار، وفقًا لزومبر، إلى الزيادة الأخيرة في العرض، حيث يستمر افتتاح المباني والمجمعات السكنية الجديدة في المدن سريعة النمو. وتشير تقارير الشركات المقدمة للبيانات في الوقت الفعلي مثل شركة زيلو وإبارتمنت ليست إلى انخفاض نمو الإيجارات للشقق الجديدة.

على الصعيد الوطني انخفضت تكلفة استئجار غرفة نوم واحدة بنسبة عُشر بالمائة في عام 2023، وفقًا لتقرير زومبر، ولكن من المتوقع أن تنخفض بهوامش أكبر في عام 2024 في المدن التي يواكب فيها العرض الطلب. شهدت مدن صن بيلت، من فينيكس إلى أوستن إلى أورلاندو، انخفاضًا في إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة تتراوح بين 5% و11%.

وبحسب التقرير:”يبدو هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في بعض المدن التي حازت على الشهرة خلال الوباء بسبب زيادة عدد سكانها بفعل ارتفاع أعداد العاملين من المنزل، والتي تعرف باسم زووم تاون، بما في ذلك”فينيكس وأوستن”.

وتابع: “لقد كانت مدن تكساس – وخاصة أوستن ودالاس – متفائلة للغاية في جلب مشاريع تطوير جديدة متعددة الأسر إلى السوق.”

خارج منطقة صن بيلت، كانت مدن دنفر ولاس فيجاس وسولت ليك سيتي تجتذب سكانًا جددًا منذ سنوات. الآن، بعد الكثير من التطويرات الجديدة، يشير تقرير إلى إن أسواق الإيجار قد تمتلئ بوحدات سكنية فارغة أكثر من المستأجرين المحتملين.

زيادة العرض

ويرى انثماس جورجيداس الرئيس التنفيذي لشركة زومبر العقارية:”تقترب العديد من المدن في منطقة انترماونتن من زيادة العرض”.

وتابع: “نتوقع أن تنخفض الأسعار في هذه المدن بسرعة أكبر من المتوسط الوطني”.

قد تؤدي الزيادة الكبيرة في المعروض من الشقق الجديدة التي سيتم طرحها عبر الإنترنت في عام 2024 إلى جعل الوقت مناسبًا للمستأجرين للعثور على صفقة جيدة أو الترقية إلى مساحة أفضل.

إذا انخفضت أسعار الفائدة، كما هو متوقع في العام المقبل، فقد يختار بعض المستأجرين الأثرياء أن يصبحوا مشتري منازل، مما يعني منافسة أقل على الإيجارات الفاخرة.

وفي الغرب الأوسط، يبدو أن المدن الكبرى مثل شيكاغو وميلووكي ومينيابوليس تتمتع بثبات في الإيجارات.

يقول زومبر: “هذه المدن ليست بالضرورة أماكن مفضلة للعمل عن بعد، لكنها تجتذب بهدوء سكانًا جددًا يبحثون عن أسلوب حياة مريح وبأسعار معقولة”.

ومن ناحية أخرى، هناك أماكن مثل مدينة نيويورك، التي وصفها تقرير الإيجارات بأنها “تعاني من نقص شديد في المعروض”. يصل متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 4100 دولار أمريكي، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة المكونة من غرفتي نوم حوالي 4800 دولار أمريكي.

وبينما يتوقع زومبر وجود سوق أسهل في الطريق بالنسبة للمدن المائة التي درسها، فإن تكاليف الإسكان بشكل عام لا تزال من بين العوامل الرئيسية التي ترفع التضخم.

ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 0.5٪ في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، وارتفعت بنسبة 6.9٪ في العام الماضي، وفقًا لتتبع مكتب إحصاءات العمل. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات أقل من الذروة الأخيرة، إلا أنها لا تزال أكثر حدة مما كانت عليه قبل الوباء.