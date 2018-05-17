فائض الكهرباء يصل لرقم تاريخي ويسجل 13.1 ألف ميجاوات

عمر سالمكشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع الفائض لإنتاج الكهرباء الليلة ليسجل رقم تاريخي 13.1 ألف ميجاوات مقارنة بنحو 11.1 آلاف ميجاوات امس وأوضح المصدر لـ"المال"، أن هناك تراجعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 1000 ميجاوات، حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومي

عمر سالم

كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع الفائض لإنتاج الكهرباء الليلة ليسجل رقم تاريخي 13.1 ألف ميجاوات مقارنة بنحو 11.1 آلاف ميجاوات امس



وأوضح المصدر لـ”المال”، أن هناك تراجعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 1000 ميجاوات، حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 25500 ألف ميجاوات خلال الساعة ٧ مساءا ومن المرتقب ان يصل اجمالى الانتاج لنحو 38600 ميجاوات نتيجة ارتفاع الانتاج



ولفت إلى أن الأحمال سجلت أمس أعلى استهلاك 26500 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 36650 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 658.87 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 69.4% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 22.4 % فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 7.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.49%.

