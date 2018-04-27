فائض الكهرباء يسجل رقمًا قياسيا عند 12.3 ألف ميجاوات

عمر سالمكشف مصدر مسئول بالمركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة، يصل إلى نحو 12300 ميجاوات، كما أن هناك تراجعًا فى الاستهلاك، الليلة، بنحو 1600 ميجاوات، مقارنة بأمس.وأكد أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 25 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.

عمر سالم





كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة، يصل إلى نحو 12300 ميجاوات، كما أن هناك تراجعًا فى الاستهلاك، الليلة، بنحو 1600 ميجاوات، مقارنة بأمس.

وأكد أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 25 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك خلال الساعة 5 صباحًا.

وتوقّّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 23400 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج لنحو 35700 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.

وأوضح أن إجمالى الطاقة المنتجة، أمس، بلغ نحو 508.57 جيجاوات ساعة، كما يبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز نحو 79%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لنحو 10.76% فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لنحو 8.65%، وتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.6%.