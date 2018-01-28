فائض الكهرباء أولى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

مشالى: خطة لرفع القدرة لأكثر من 40 ألف ميجاوات خلال 3 أعوامالخياط: «المتجددة» الأكثر استفادة.. والأكبر فى جذب الاستثمارات الأجنبيةعبد الرحيم: مصر مركز لربط 3 قارات عبر 7 دول أبرزها السعودية وقبرص والسودانعمر سالم:أكد مجموعة من المسئولين بقطاع الكهرباء، أن فائض الكهرباء، أولى ث

مشالى: خطة لرفع القدرة لأكثر من 40 ألف ميجاوات خلال 3 أعوام





الخياط: «المتجددة» الأكثر استفادة.. والأكبر فى جذب الاستثمارات الأجنبية





عبد الرحيم: مصر مركز لربط 3 قارات عبر 7 دول أبرزها السعودية وقبرص والسودان



عمر سالم:

أكد مجموعة من المسئولين بقطاع الكهرباء، أن فائض الكهرباء، أولى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته الحكومة.

أشار المسئولين إلى أنه لا يزال القطاع يستمر فى تطبيق العديد من الخطوات الإصلاحية على مدار العام الجارى، أبرزها مواصلة تطبيق برنامج تحرير سعر الطاقة بشكل نهائى بحلول 2022، وبدء تنفيذ آليات فعلية لاستغلال الفائض من الطاقة الكهربائية بالشبكة، الذى يصل إلى 12 ألف ميجاوات حاليا، تعادل 1/3 الشبكة الكهربائية.

ساهمت الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال الأعوام الماضية فى تحويل عجز الطاقة، الذى كانت تعانى منه الشبكة القومية إلى فائض ضخم، وتسعى وزارة الكهرباء إلى استغلاله عبر الربط مع 3 قارات، أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، واتخاذ أولى خطوات الربط الكهربائى مع السعودية لتصدير وتبادل 3000 ميجاوات يومياً، وبدء دراسات للربط مع قبرص واليونان ودراسات أخرى للربط مع السودان وإثيوبيا.

القضاء على العجز

قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الحكومة اتخذت خلال العامين الماضيين عدداً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التى أثرت بالإيجاب على القطاع، أبرزها القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار، وتحقيق احتياطى آمن.

أوضح حمزة أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى بلغت ذروتها فى صيف 2014، والتغلب عليها نهائياً يونيو 2015، عبر الإجراءات، أبرزها تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة قدرات الشبكة القومية، وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، الذى انعكس على الاستهلاك المحلى بالترشيد.

أشار إلى أن إصدار القانون رقم 203 لعام 2014، لتحفيز الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، وإقرار مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج، بما نتج عنه توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالى قدرة 1465 ميجاوات، يعد من أبرز الخطوات الإصلاحية التى تنفذ بالقطاع.

أوضح حمزة أن القطاع قام خلال العام الماضى بتحديث إستراتيجية الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ضمن خطة تحديث إستراتيجية قطاع الكهرباء كل 3 أعوام، بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى خليط الطاقة المنتجة فى مصر.

وتوقع وصول نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى 2035، مقارنة 1% حالياً، مضيفا أن قطاع الطاقة المتجددة يعد أبرز القطاعات التى استفادت من الخطوات الإصلاحية.

قال جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن نتيجة الفائض الحالى بالشبكة القومية للكهرباء، وضعت مخططًا لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، لا سيما فى ظل الموقع الجغرافى المتميز لمصر، الذى يؤهلها بفاعلية للمشاركة فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية.

أوضح عبدالرحيم أن مصر ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، مع كل من الأردن، وليبيا، ودراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن إلى 3000 ميجاوات، عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله، ليعمل على الجهد العالى المستمرHVDC، وإضافة محطتى تحويل (Converter Stations) فى مصر والأردن، كما أن مصر مرتبطة كهربائيًا مع فلسطين.

أشار إلى أن استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط، بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، على جهد ± 500 كيلو فولت، المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى منه خلال 2021.

من المرتقب أن ينفذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع قبرص، واليونان، فى قارة أوروبا، ما يجعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين 3 قارات.

قال عبد الرحيم؛ إن التحول لتصدير الطاقة يحقق وفورات ضخمة، نظرًا لأن البيع بالسعر العالمى، ويساهم فى تقوية العلاقات بين البلاد المشاركة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

أشار إلى أنه جار دراسة الربط الكهربائى جنوباً فى اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا.

لفت إلى أن الشركة المصرية من ضمن المستفيدين من الإجراءات الإصلاحية، بعد إقرار قانون الكهرباء الموحد، لا سيما أنه ينص على ضرورة فصل الشركة عن «القابضة لكهرباء»، لتفعيل دور«المصرية» فى شراء وبيع الطاقة، ما يخفف العبء المالى عليها، ويرتقى بمستوى مشروعات وخطوط نقل الكهرباء، وتطويرها الفترة المقبلة.

«المتجددة» الرابح الأكبر

قال محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الطاقة المتجددة فرس رهان رابح خلال الفترة المقبلة، نظراَ للمشروعات الضخمة، التى تنفذ، والعروض التى تتلقاها الهيئة بشكل مستمر لتنفيذ مشروعات شمسية، ورياح، والتصنيع المحلى لتربينات الرياح.

تابع: «القطاع من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذت، من أبرزها إقرار تعريفة شراء الطاقة، التى تسمح للمستثمر بإنشاء محطات طاقة متجددة، وبيع الطاقة إلى الحكومة، والقطاع الخاص، والسماح الحكومى بإنشاء وبيع شركات الطاقة المتجددة، والموافقة على التحكيم الدولى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بما يعنى جذب المزيد من الاستثمارات بعد توقف دام لأعوام.

أوضح أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، والاهتمام السياسى بمشروعات الطاقة، وقعت مشروعات لتوليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 2000 ميجاوات، مع شركة سيمنس، باستثمارات 2 مليار يورو، والموافقة على مشروعات شمسية باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.

التحول للشبكات الذكية

قالت صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء للتطوير وشئون الاتصال السياسى، إن قطاع الكهرباء قرر تطوير شبكات النقل، والتوزيع، بعد الانتهاء من تطوير مشروعات الإنتاج، والعمل على خفض الفقد فى شبكات التوزيع، لتوفير الهدر فى الشبكة، ورفع كفائتها، ما يساهم فى زيادة الطاقة المنتجة، وتحسين الخدمات، ومد الشبكات، لزيادة عدد المشتركين.



أوضحت أن الوزارة أقرت أضخم خطة لمشروعات توزيع الكهرباء والنقل، باستثمارات تصل إلى 38 مليار جنيه، منها 19.4 مليار لمشروعات التوزيع والباقى للنقل، عبر إنشاء شبكة نقل موازية، لتكون مصدر بديل، حال حدوث أى أزمات بالشبكة الحالية، تفاديا للانقطاعات على مستوى الجمهورية.

لفتت إلى أن خطة الوزارة تتضمن رفع القدرة الأسمية للشبكة لأكثر من 40 ألف ميجاوات، مقارنة 32 ألف حاليا، وتنفيذها على مدار 3 أعوام، عبر إنشاء وتوسيع عددًا من الموزعات، والمحولات، وخطوط وكابلات نقل الطاقة، على الجهدين، المتوسط والمنخفض، وتركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.

ذكرت وكالة بلومبرج أن مصر احتلت المركز الأول عربيا، والثامن عالميًا، على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، من بين الدول الأكثر استثمارًا فى الطاقة النظيفة عام 2017، التى استثمرت أكثر من مليار دولار.

أفاد التقرير الصادر، منذ أيام، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار فى الطاقة النظافة، خصوصا فى توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بزيادة بنسبة %495، ليصبح عاما قياسيا فى الاستثمارات بهذا القطاع.

زيادة الأسعار



قال الحسينى الفار، العضو المنتدب بالشركة القابضة لشئون شركات التوزيع، إن زيادة أسعار الكهرباء أبرز إجراء إصلاحى اتخذ لإنقاذ القطاع من الانهيار، بعد تراكم المديونيات عليه، وتحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة مقارنة بتكلفة البيع المتدنية، وزيادة تكاليف صيانة المشروعات والعمالة وقطع الغيار، وغيرها من الأعباء.

أوضح أن مد البرنامج الزمنى لإلغاء دعم الكهرباء ليصل إلى 2021، بدلاً من 2019، لارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالبيع، ويصل متوسط سعر بيع الطاقة إلى 60 قرشاً فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط إنتاج الكيلووات ساعة 95 قرشاً، فضلا عن معاناة الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم بالمشروعات وعجز البعض عن السداد.

يمتلك قطاع الكهرباء 56 محطة، بإجمالى 227 وحدة توليد، ،ويبلغ إجمالى القدرة الأسمية للقطاع 35 ألف ميجاوات، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه الاستهلاك حاجز 24 ألف ميجاوات.