فائض الاكتتاب.. سر حربى

■ الشركات ترفض الإفصاح عنه وتكتفى بعوائد النشاط ■ عبد الجواد: جهات الرقابة تعرفه.. وإخفاؤه عن العملاء لضعف الوعي ■ محمود: يمكن استخلاصه من النتائج.. والإعادة تعتمد عليه كليًّا ■ صابر: لا يعبر عن السياسة الاكتتابية.. والعجز بسبب المصاريف الإدارية ■ سيد: ليس معيارًا لقياس قوة وضعف الكيانات ■ مصادر: ال

■ الشركات ترفض الإفصاح عنه وتكتفى بعوائد النشاط

■ عبد الجواد: جهات الرقابة تعرفه.. وإخفاؤه عن العملاء لضعف الوعي

■ محمود: يمكن استخلاصه من النتائج.. والإعادة تعتمد عليه كليًّا

■ صابر: لا يعبر عن السياسة الاكتتابية.. والعجز بسبب المصاريف الإدارية

■ سيد: ليس معيارًا لقياس قوة وضعف الكيانات

■ مصادر: العامة لا تستوعبه ويمكن للفنيين استخلاصه من النتائج

■ ماهرأبوالفضل

■ مروة عبد النبي

■ الشاذلى جمعة

ترفض شركات التأمين الإفصاح عن فوائض الاكتتاب التأمينى، وتكتفى بالإعلان عن فوائض النشاط والأرباح الكلية، ورغم مشروعية استهداف تعظيم الربحية فإن الأهمية النسبية لتلك الأرباح مرتبط بالمحقق منها فى النشاط التأمينى الفنى، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأمينى.

فائض الاكتتاب ليس رقمًا يُضاف إلى ميزانيات الشركات، بل أهميته تكمن فى أنه بات مؤشرًا دالًّا على جودة اتباع اللاعبين فى القطاع معايير الاكتتاب الفنى، وعدم الانحراف إلى المضاربات السعرية، حتى وإن كان مبررها تحقيق حصص سوقية من كعكة المخاطر التى يروضها التأمين.

من جهته برَّر محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة «أورينت» للتأمين التكافلى، عدم إفصاح الشركات عن فوائض الاكتتاب، على الأقل لدى العامة، وقصر الإفصاح عنها على جهات الإشراف الرقابة، بأنه مرتبط بمخاوف فقد الثقة لدى العملاء، نظرًا لضعف الوعى التأمينى، ولا سيما أن مؤشر الاكتتاب يحقق عجزًا فى الاكتتاب، فى أحيان عديدة.

وأضاف أن النشاط الفنى بشركات التأمين غير مربح فى أحيان كثيرة، وأن القطاع يعوض ذلك من خلال عوائد الاستثمار التى تغطى أى عجز فى الاكتتاب، مما يدعم قدرتها على سداد التعويضات المستحقة وتكوين الاحتياطيات اللازمة لمواجهة أى مخاطر مستقبلية.

فيما أكد مسئول بارز بإحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربى، أن فائض الاكتتاب لا يستوعبه العامة، أما الفنيون داخل القطاع فيستطيعون استخلاصه من النتائج، لافتًا إلى أن العجز فى الاكتتاب التأمينى إن كان محدودًا فهو مقبول، أما إذا كان كبيرًا فله دلالة على خطأ سياسة الاكتتاب.

وأضاف أن فائض الاكتتاب إذا كان ظاهرًا أو كبيرًا، مقارنة بحجم أعمال شركة التأمين، فله دلالة على أن هناك خطأ فى سياسة الاكتتاب، وأن الأسعار مُبالَغ فيها، أو أن الشركة لا تسدد التعويضات المستحقة، أما إذا كان الفائض محدودًا فهو طبيعى، مؤكدًا أن قياس مؤشر فائض أو عجز الاكتتاب يجب قياسه على مدى 10 سنوات متتالية، وفى حال تحقيق المعادلة الصفرية، أى عدم تحقيق فائض أو عجز، ففى تلك الحالة تصبح شركة التأمين مثالية فى ممارساتها.

وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية فى «مصر للتأمين التكافلى»، إن شركات التأمين تفصح عن فوائض أو عجز نشاطها بشكل غير مباشر، بمعنى أنه يمكن استخلاص هذا المؤشر فى حال طرح عائد الاستثمار المحقق من فائض النشاط التأمينى، والاعتماد على الإحصاءات السنوية التى تعلن عنها الرقابة المالية المرتبطة بسوق التأمين.

وشدد محمود على أهمية تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى، ليس فقط لدلالته على جودة السياسة الاكتتابية، بل أيضًا لاعتماد معيدى التأمين العالميين عليه فى تعاملاتهم مع الشركات المباشرة فى الأسواق التى يتعاملون معها.

وأضاف أن معيد التأمين يحصل على حصة من الأرباح المحققة فى النشاط التأمينى وليس من عوائد الاستثمار، من هناك تكتسب عوائد الاكتتاب أهمية نسبية لشركة التأمين من جهة، والإعادة من جهة أخرى.

من جهته قلل مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، من أهمية الإفصاح عن فائض أو عجز الاكتتاب التأمينى، واصفًا هذا المؤشر بالرقم الذى لا يعبر عن السياسة الاكتتابية لشركة التأمين.

وأكد أن عجز أو فائض الاكتتاب قد يظهر نتيجة زيادة التعويضات، أو المصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج، وقد تلجأ بعض الشركات إلى استخدام احتياطياتها الفنية لمواجهة ذلك العجز التأمينى.

وأشار صابر إلى أن أغلب شركات التأمين تعتمد على عائد الاستثمار لتغطية عجز الاكتتاب، لافتًا إلى أن ما يهم العامة هو الأرباح الكلية، أما فائض أو عجز الاكتتاب التأمينى فلا يعرفه إلا المتخصصون.

وبرَّر مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، رفض الشركات الإفصاح عن عجز الاكتتاب التأمينى بأن ذلك مرتبط بسياستها فى حرق الأسعار، ما يؤدى إلى زيادة التعويضات، لافتًا إلى أن ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية، له علاقة بندرة كوادر الاكتتاب بشركات التأمين.

وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن شركات التأمين تفصح عن فوائض أو عجز اكتتابها فى النتائج التى ترسلها للرقابة المالية، ولا يتم الإفصاح عنها للجمهور.

وأضاف أن فائض الاكتتاب ليس معيارًا وحيدًا لقياس قوة أو ضعف شركة التأمين، فقد يحقق المؤشر عجزًا نتيجة ارتفاع التعويضات بسبب حادث استثنائى، مؤكدًا أن قياس الفائض والعجز لا يجب اعتماده بناء على مؤشرات عام واحد بل مجموعة من السنوات.