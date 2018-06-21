فائزان بمنحة «القلعة»التعليمية: نقل الخبرات للسوق المصرية هدف رئيسى للمؤسسة

المال-خاص قال فائزان بمنحة مؤسسة القلعة إن المنحة تعد طريقا إلى خدمة المجتمع المصرى ونقل خبرات تعلموها فى جامعات عالمية، مضيفين أن الفوز بمنحة القلعة يتطلب أن تكون مقبولاً أولاً بإحدى الجامعات العالمية، ومن ثم يتم التقديم بعدها للحصول…

المال-خاص



قال فائزان بمنحة مؤسسة القلعة إن المنحة تعد طريقا إلى خدمة المجتمع المصرى ونقل خبرات تعلموها فى جامعات عالمية، مضيفين أن الفوز بمنحة القلعة يتطلب أن تكون مقبولاً أولاً بإحدى الجامعات العالمية، ومن ثم يتم التقديم بعدها للحصول عليها.

وأشارا، فى لقائهما مع «المال» إلى أن الأسئلة التى تركز عليها لجنة الحكم لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية تقوم على التعرف عن قرب على تفصيلات تتعلق بمعرفة التوافق مع ما تم تقديمه من سيرة ذاتية وأيضًا مع ما تم تقديمه من معلومات.

وأكد الفائزان أن من ضمن الشروط الأساسية أن يعود الفائز مرة أخرى إلى مصر، ويمكث بها عامين لنقل خبراته إلى السوق المحلية.

تهدف مؤسسة القلعة للمنح الدراسية إلى مساعدة المواهب المصرية الشابة فى استكمال المسيرة الأكاديمية باكتساب شهادات الماجستير والدكتوراه فى شتى المجالات والتخصصات بشرط العودة إلى مصر من أجل المساهمة فى تحقيق رفعة الوطن بعد استكمال البرنامج الدراسي.

نشأت المؤسسة فى عام 2005 من قِبل شركة القلعة المتخصصة فى استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا.

وقالت أميرة أبوالسعود الفائزة بمنحة مؤسسة القلعة:«تخرجت فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص هندسة»، وقمت بالالتحاق بجامعة هارفارد.

وأضافت: «علمت بمنحة مؤسسة القلعة، فقدمتُ أوراقى، ثم تم الاتصال بى من قبل المؤسسة، وقمت بعقد اختبار ونجحت فى الفوز بالمنحة».

وأشارت إلى أن أسئلة المقابلة تتعلق بمناقشة ما تم تقديمه من بيانات وسيرة ذاتية، مضيفة أنها تكلفت جزءا من مصروفات الالتحاق بجامعة هارفارد الذى تم قبل الحصول على المنحة.

وأوضحت أنها تعمل الآن فى شركة سوق كوم فى مصر التابعة لشركة أمازون العالمية، لافتة إلى أن خبراتها تطورت كثيرا بعد منحة القلعة، فضلا عن أنها حاصلة على ماجيستير فى إدارة الأعمال، ما أكسبها خبرات علمية وعملية، لا سيما فى التنمية المجتمعية منذ التحاقها بالجامعة الأمريكية.

فى سياق متصل قال أحمد الفاراسكورى مهندس ميكانيكا ويعمل بشركة السويدى إليكتريك، إنه نجح فى الفوز بمنحة القلعة بعد الالتحاق بجامعة مانشيستر بالمملكة المتحدة، التى سيبدأ دراسة ماجيستر إدارة مشروعات لها، فى شهر سبتمبر المقبل وستستمر لمدة عام.

وأضاف أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية تحملت التكلفة كاملة وتصل إلى 24 ألف جنيه إسترلينى، موضحا أن المنحة سبيله إلى نقل خبراته للسوق المصرية بعد إتمام الدراسة.

وأكد أن لديه خبرات متنوعة فى مجال مشروعات الكهرباء، لافتا إلى أن الخبرات المكتسبة أيضا بعد المنحة ستفتح أمامه الطريق لمزيد من خدمة المجتمع المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المنح الدراسية التى قدمتها المؤسسة 184 منحة دراسية للطلاب من 14 محافظة مصرية، شملت مختلف التخصصات العلمية الحديثة.

تقوم المؤسسة للعام الثانى على التوالى بتقديم منحة سنوية إضافية برعاية الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة.

كما قامت المؤسسة بتقديم منحة «مى وأحمد هيكل» بغرض توفير فرص الدراسة فى مجالى القانون وصناعة الأفلام بجامعة نيويورك، بالإضافة إلى منحة شركة طاقة عربية للطلبة العاملين بمجال الطاقة المتجددة للحصول على درجات الماجستير فى هذا المجال الواعد، والتى تم إطلاقها فى عام 2017.