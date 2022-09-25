فائزات Cairo Fashion Experience تشاركن بأسبوع الموضة في ميلان

شاركت الفائزات في برنامج Cairo Fashion Experience في أسبوع الموضة في ميلان، من خلال عرض مجموعة الأزياء الخاصة بهم.

وقد أتاحت VougeRama، الفعالية التي أقامتها Vogue Italia في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، الفرصة لكل الفائزات لإبراز التصميمات الفريدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المواهب المصرية الناشئة دولياً.

علقت هبة عبد الله، رئيس قطاع التسويق بكايرو فستيفال سيتي مول، قائلة: “سعداء بتمكين المصممات المصريات الناشئات وإظهار إبداعاتهن للعالم والترويج لمصر كوجهة واعدة للموضة في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: “تم تقييم المئات من عشاق الموضة من المشاركين والمشاركات في Cairo Fashion Experience،وتم اختيار بعض مصممي الأزياء ليتم تصفيتهم إلى الفائزات الثلاثة البارزات اللاتي تم وضعهن بين نخبة من أشهر مصممي ماركات الأزياء العالمية؛ في أسبوع الموضة في ميلان وسيتم عرض مجموعة الأزياء الخاصة بهن في Festival Avenue.

وقالت: “ستفتتح مجموعة الفطيم مول Festival Avenue بحلول عام 2023، بمساحة تزيد عن 45000 متر مربع ملحقة بمول كايرو فستيفال سيتي مول.”

وفي ذات السياق، قالت سارة سوزاني رئيس قسم المواهب بفوج إيطاليا، إن رحلة الفائزات بدأت بالتصفيات النهائية بالتقديم في برنامج Cairo Fashion Experience ليتم تقيمهن من قبل Vogue Italia من خلال عروضهن، ثم تمت تصفيتهن من بين عشرة متسابقين نهائيين أمام لجنة تحكيم من الخبراء.

وأفادت أن اللجنة اختارت الفائزات بالمركز الثلاثة الأولى، بناء على الأسلوب ومستوى الابتكار، وكذلك استدامة المجموعة. أتيحت الفرصة للفائزات لحضور حلقات نقاشية وورش العمل التي استضافتها سارة سوزاني وOkhtein وبالتوجيه من فريق Vogue Italia والمصمم المرموق ماركو رامبالدي في ميلان. علاوة على ذلك، عرضت الفائزات مجموعة من التصميمات الفريدة، خلال أسبوع الموضة في ميلان، ضمن فعالية VougeRama.

لتنتهي رحلتهن بعرض مجموعتهن في Festival Avenue -الامتداد الجديد لكايرو فستيفال سيتي مول-والذي من المقرر أن يكون نقطة انطلاق للعديد من المشروعات المؤثرة والبارزة في عالم التسوق والترفيه بمصر. وسيتم افتتاح ساحة لعرض تصميمات الفائزات في Festival Avenue.