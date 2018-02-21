فائدة مزاد الودائع متغيرة العائد تنخفض لأقل مستوى منذ مايو 2017

سيد بدر: استأنف البنك المركزي طرح مزادات الودائع متغيرة العائد صباح اليوم الأربعاء، بعدما ألغى مزاد الأربعاء الماضي استعدادًا لقرار خفض الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي الخميس الماضي بواقع 1%. وطلب البنك المركزي في مزاد اليوم 120 مليار جنيه لأجل…



سيد بدر:

استأنف البنك المركزي طرح مزادات الودائع متغيرة العائد صباح اليوم الأربعاء، بعدما ألغى مزاد الأربعاء الماضي استعدادًا لقرار خفض الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي الخميس الماضي بواقع 1%.

وطلب البنك المركزي في مزاد اليوم 120 مليار جنيه لأجل 28 يوما تستحق 21 مارس المقبل، بينما يستحق للبنوك اليوم 160.55 مليار جنيه.

وتقدمت البنوك بـ79 عرضا وسيولة قيمتها 136.575 مليار جنيه، وبلغ أقل سعر فائدة طلبته البنوك 17.85% وأعلى سعر 18.5%، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة المطلوب 18.210%.

ورفع البنك المركزي حجم السيولة التي قبلها في المزاد إلى 132.99 مليار جنيه، وسجل أقل سعر عائد مقبول 17.85%، وأعلى سعر 18.27%، ومتوسط الفائدة 18.207%.

وتعتبر معدلات العائد المقبولة في مزاد اليوم هي الأقل منذ مزاد 17 مايو الماضي، وذلك تأثرًا بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 100 نقطة مئوية الخميس الماضي.

وسجلت أسعار العائد لدى البنك المركزي نحو 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.