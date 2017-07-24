فائدة شهادات الأهلى اليونانى متغيرة العائد تسجل 19.25%

هبه محمدتعتبر شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير التى يصدرها البنك الأهلى اليونانى من الأعلى فى فئتها فى السوق المصرية، حيث وصل معدل العائد السنوى إلى 19.25% عند اختيار صرف العائد كل 3 شهور و19% للشهادات ذات العائد الذى يصرف شهرياً. قال محمد صبح، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الف

هبه محمد

تعتبر شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير التى يصدرها البنك الأهلى اليونانى من الأعلى فى فئتها فى السوق المصرية، حيث وصل معدل العائد السنوى إلى 19.25% عند اختيار صرف العائد كل 3 شهور و19% للشهادات ذات العائد الذى يصرف شهرياً.

قال محمد صبح، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الفروع إن البنك الأهلى اليونانى حريص دائماً على تقديم أعلى العوائد على ودائع ومدخرات عملائه، حيث تتميز شهادة الادخار ذات العائد المتغير من البنك الأهلى اليونانى بمعدل عائد مرتفع، يرتبط بسعر العائد على الإيداع لدى البنك المركزى المصرى ويتغير بتغيره، وكذلك يمكن للعميل الاقتراض حتى 90% من قيمة الشهادة.

وأكد صبح أن العوائد المتميزة التى يقدمها البنك الأهلى اليونانى لا تنحصر فقط على الشهادات ولكنها تشمل أيضاً عوائد متميزة يقدمها البنك على الحسابات ومنها حساب الإدخار (ماكسى بلس) بالجنية المصرى والعملات الأجنبية الرئيسية الأخري، حيث يتميز هذا الحساب بإحتساب عائد يومى مع عدم وجود حد أدنى للرصيد لإحتساب العائد، خلال الشهر ويدفع العائد شهرياً.

ويعد تقديم البنك لتلك المميزات على منتجاته وبرامجه الادخارية جزءا من سياسته التى تهدف إلى تقديم مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى كل احتياجات عملاء البنك فى السوق المصرية.