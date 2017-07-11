فائدة الودائع ثابتة العائد تقفز لـ 19.25%

هبة محمدقفز سعر فائدة العطاء الدوري للودائع ثابتة العائد 200 نقطة أساس، ليسجل 19.25%، في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي زيادة سعر فائدة الكوريدور 2% على عائد الإيداع والإقراض إلى 18.75% و19.97% على التوالى.وأشار الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، إلى طرح سيولة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، في

هبة محمد

قفز سعر فائدة العطاء الدوري للودائع ثابتة العائد 200 نقطة أساس، ليسجل 19.25%، في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي زيادة سعر فائدة الكوريدور 2% على عائد الإيداع والإقراض إلى 18.75% و19.97% على التوالى.

وأشار الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، إلى طرح سيولة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، فيما قدمت البنوك 4.090 مليار جنيه لتغطية العطاء، عبر 5 عروض تم قبولها بالكامل.

وتعتبر زيادة العائد على عطاء الوادئع ثابتة العائد، هى الثانية في أقل من شهرين، لاسيما أن سعر الفائدة يتأثر بصورة سريعة بقرار المركزي رفع فائدة الكوريدور.

كان معدل العائد على العطاء الدوري للودائع المربوطة ثابتة العائد زاد 2% (200 نقطة أساس) دفعة واحدة، في 23 مايو الماضي، ليسجل 17.25%، مقابل استقراره عند 15.25% منذ نوفمبر 2016 بعد تطبيق القرار.

وتشير بيانات البنك المركزي السابقة إلى أن كل زيادة في الفائدة الأساسية تنعكس على أسعار الفائدة على عطاءات الودائع المربوطة ثابتة العائد، إذ حققت ارتفاعاً 3% في مزاد 8 نوفمبر الماضي، لتزيد من 12.25% إلى 15.25% بعد تطبيق “المركزي” قرار تحرير سعر الصرف في تلك الفترة.

ويطرح البنك المركزي العطاء الدوري للودائع ثابتة العائد، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بفائدة ثابتة لأجل 6 أو 7 أو 8 أيام.

ودشن البنك المركزي 32 عطاءاً منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى “المركزى” تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد المركزى تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق “المالية” مع “المركزى” على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.